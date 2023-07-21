Система достижений, новые механики и другое в свежем патче для симулятора выживания No One Survived ©

Никто не станет спорить, что на просторах платформы Steam можно найти огромное количество разнообразных симуляторов выживания, однако далеко не все "блещут" качеством. Тем не менее есть и ответственные разработчики, которые стараются сделать из своего детища конфетку.

Студия Cat Play Studio выпустила свежее обновление для симулятора выживания No One Survived, способное порадовать игроков данного проекта. Одним из главных нововведений стала добавленная система достижений, которая позволяет игрокам бросить себе новые вызовы и получить уникальные награды.

Помимо этого, разработчики уделяли внимание оптимизации игрового процесса. Так, анимации стрельбы и движения были улучшены, что сделает игровой опыт более реалистичным. Также были внесены исправления ошибок, связанных с различными аспектами игры, что поможет улучшить стабильность и работу геймплея.