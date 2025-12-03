Фальшивая претензия сорвала релиз No Players Online - игра пропала на 21 день

Небольшая инди-игра No Players Online от студии Beeswax Games пережила крайне тяжёлый старт из-за политики Steam. Спустя всего неделю после релиза 6 ноября проект внезапно исчез из магазина — и пробыл там в блокировке почти три недели. Причиной стала единственная жалоба о нарушении авторских прав (DMCA), которую разработчики называют полностью необоснованной.

По словам студии, запрос отправил человек, которого они считали другом и соавтором, хотя никаких реальных прав на игру он не имел. Beeswax Games пыталась доказать Valve, что претензия ложная, однако безуспешно: «Мы просили Steam о помощи, но никто не ответил…», — говорится в их заявлении. В результате игра вернулась в продажу только после автоматического истечения срока ответа по процедуре DMCA.

Для маленькой команды это оказалось сокрушительным ударом. Разработчики отмечают, что вынужденное удаление полностью убило первоначальный интерес к релизу, сорвало маркетинговый импульс и больно ударило по финансовой стабильности студии. Один из авторов игры, Адам Паип, признался, что не знает, сможет ли команда оправиться, и призвал игроков поддержать проект отзывами и рассказами о нём.

Сообщество тоже осталось в недоумении. Внезапное исчезновение игры вызвало активные обсуждения на форумах Steam и Reddit — многие пользователи не понимали, что происходит, и гадали о причинах пропажи.

No Players Online — атмосферный эксперимент, в котором игрок исследует старый компьютер и распутывает тайну незавершённого прототипа сетевого шутера. Игра развивает идеи одноимённого бесплатного проекта 2019 года, дополняя их приключением, мистикой и хоррор-элементами.

Теперь No Players Online снова доступна в Steam — и разработчики надеются, что несмотря на удар по релизу, у игры всё ещё есть шанс найти свою аудиторию.