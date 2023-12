Атмосферный трейлер No Rest for the Wicked - экшен-РПГ от создателей Ori

На прошедшей TGA 2023 студия, подарившая эмоциональные и красивые Ori and the Will of the Wisps и Ori and the Blind Forest анонсировала свой новый проект - No Rest for the Wicked.

Невероятный по своей атмосфере трейлер под пронзительную песню создает крайне драматичную, но красивую картину. Небольшие кадры геймплея намекают на то, что игра будет представлять собой экшен-РПГ с изометрической камерой.

Игра описывается как интуитивная изометрическая ARPG, в которой представлены жестокие, "точные бои". По словам разработчика, бой No Rest for the Wicked потребует контроля таймингов, а не бессмысленного нажатия кнопок. Остров Isola Sacra, на котором будут происходить основные события игры, обеспечит "непревзойденную вертикальность" по сравнению с другими ARPG. В каждой локации игроки столкнуться с проработанными неигровыми персонажами со своими проблемами, которые нужно решить.

Томас Малер, соучредитель и креативный директор Moon Studios, заявил:

Мы мечтали внести свой вклад в жанр ARPG, в котором мы все выросли и который любим. После успеха Ори нам стало ясно, что Мун теперь достаточно зрелая, чтобы наконец реализовать свои мечты. Нам не терпится увидеть, как игроки отреагируют на этот совершенно новый взгляд на жанр!

Определенно - это будет интересный эксперимент в жанре, подробнее о котором можно будет узнать 1 марта, на официальном стриме.