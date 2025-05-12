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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 410 оценок

Авторам No Rest For The Wicked не грозит закрытие: глава Moon Studios объяснил свои недавние заявления

butcher69 butcher69

Недавние слова главы Moon Studios Томаса Малера о финансовых трудностях оказались преувеличены и, по сути, были частью маркетингового хода со стороны владельца компании. По словам разработчика, No Rest For The Wicked, несмотря на неудачный старт, стала заметно лучше после серии хотфиксов, а призыв покупать игру и ставить положительные отзывы возник как реакция на намеренный хейт со стороны отдельных пользователей.

Авторы No Rest for the Wicked находятся под угрозой банкротства из-за негативных отзывов в Steam

Малер отметил, что его обвиняли в соцсетях из-за нейтральной позиции студии по острым политическим вопросам. Дошло до того, что к офису Moon Studios приходили активисты и расклеивали плакаты. Тем не менее, как утверждает Малер, студия не находится под угрозой закрытия, а он просто озвучивал проблемы, которые считает важными для индустрии.

После отказа от сотрудничества с Private Division в 2024 году Moon Studios стала независимой, выкупив права на свой IP. Пока No Rest For The Wicked доступна только в Steam и останется в раннем доступе ещё надолго. Консольный релиз запланирован лишь к версии 1.0.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alex40001

за клевету авторов игры привлечь

3
BluntZebulon

Клевещут обычно на кого-то. А тут просто человек мальца за3.14зделся. Что кстати может сильнее людей оттолкнуть

4
kaiberserk

Так он просто рофлит над активистами чтоль?

1
Aleksey Aleshka

Лол. У игры за одно воскресенье недавние отзывы изменились с 50 процентов до 70 после их поста. Чудеса да и только)))))

1
Fronyx

Он в прошлом заявлении - если ничего не изменится, мы проживём максимум 2 месяца. Он в новом заявлении - я напи3дел.