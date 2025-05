Авторам No Rest For The Wicked не грозит закрытие: глава Moon Studios объяснил свои недавние заявления

Недавние слова главы Moon Studios Томаса Малера о финансовых трудностях оказались преувеличены и, по сути, были частью маркетингового хода со стороны владельца компании. По словам разработчика, No Rest For The Wicked, несмотря на неудачный старт, стала заметно лучше после серии хотфиксов, а призыв покупать игру и ставить положительные отзывы возник как реакция на намеренный хейт со стороны отдельных пользователей.

Малер отметил, что его обвиняли в соцсетях из-за нейтральной позиции студии по острым политическим вопросам. Дошло до того, что к офису Moon Studios приходили активисты и расклеивали плакаты. Тем не менее, как утверждает Малер, студия не находится под угрозой закрытия, а он просто озвучивал проблемы, которые считает важными для индустрии.

После отказа от сотрудничества с Private Division в 2024 году Moon Studios стала независимой, выкупив права на свой IP. Пока No Rest For The Wicked доступна только в Steam и останется в раннем доступе ещё надолго. Консольный релиз запланирован лишь к версии 1.0.