Авторы экшена No Rest for the Wicked представили эксклюзивный "Набор основателя"

Студия Moon Studios опубликовала подробности о наградах для игроков, поддержавших проект в раннем доступе. Все пользователи, купившие мрачный ролевой экшен в Steam до 10 июля, автоматически и бесплатно получат комплект Founders Pack. Бонусы станут доступны геймерам одновременно с полноценным релизом финальной версии игры, который запланирован на октябрь текущего года.

Главной цифровой наградой станет доступ к скрытой локации Spirit Cavern, которая послужит уединенным убежищем на просторах Изола-Сакра. Кроме того, обладателям набора достанется легендарный одноручный клинок Sayer's Vow, который больше никогда нельзя будет получить обычным способом. Визуальные знаки отличия также включают эксклюзивный тег основателя для профиля с особой рамкой.

Важной привилегией для владельцев комплекта станет пожизненный пропуск на специальный тестовый сервер Founders Test Realm. Покупатели ранней версии смогут лично участвовать в закрытых бета-тестах, помогая разработчикам настраивать баланс крупных контентных обновлений до их официального релиза. Это позволит сообществу напрямую влиять на дальнейшее развитие проекта.

Консольные игроки на PlayStation 5 тоже не останутся без подарков и бонусов. Они смогут гарантировать себе аналогичный «Набор основателя» за оформление предварительного заказа игры сразу после его открытия в цифровом магазине. Разработчики обещают запустить предзаказы на приставках в самое ближайшее время.