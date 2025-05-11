Авторы No Rest for the Wicked находятся под угрозой банкротства из-за негативных отзывов в Steam

Moon Studios, известная по душевной дилогии Ori, оказалась под угрозой закрытия из-за провального старта своего нового проекта No Rest for the Wicked. Об этом откровенно рассказал основатель студии Томас Малер. По его словам, ситуация настолько критическая, что студия может закрыться в течение двух месяцев, если не изменится отношение игроков.
Причина — лавина негативных отзывов в Steam, вызванная неудачным патчем, сделавшим и без того сложную ролевую игру практически неиграбельной без тяжелого гринда. No Rest for the Wicked сочетает в себе элементы soulslike и RPG, и даже опытные игроки оказались не готовы к резкому повышению уровня сложности.
Малер подчеркивает, что именно отзывы — ключевой фактор, влияющий на дальнейшие продажи. Он отметил: «Люди думают, что у нас за спиной стоит крупный издатель, но это не так. Если вы любите игру и ждете обновлений, но не оставляете положительный отзыв, мы можем просто не дожить до следующего патча».
Несмотря на то, что в Steam у игры уже более 32 000 отзывов, финансовое положение студии крайне нестабильно. Малер честно просит сообщество о помощи — не финансовой, а моральной: через отзывы, которые могут повлиять на решение потенциальных покупателей.
Выпускать сырое нечто, а потом клянчить моральную поддержку отзывами – новый пик бизнес стратегий.
Игра в раннем доступе, идиот, конечно оно сырое. Только на ПГ такие тупые сидят? Нигде больше не встречал.
Ранний доступ это когда допиливают, а не когда сливаются и клянчат поглаживания за собственноручно созданный треш, эксперт по сортам сырого.
ну и туда им дорога пусть закрываются
нефиг было злить меня
Ути бозе мой, какой злой
Ну кончено виноваты игроки которые наминуточку уже заплатили деньги , тем что своей реакцией не дают других тратить деньги на игру которая плохо работает, типо если что разработчик обидевся и разорился.
Они покупали игру в раннем доступе, это не готовый продукт, о котором разработчик сразу заявил, если покупатель с этим согласен, то пожалуйста покупайте и не нойте.
Так вроде все было неплохо, пока они сами все не изгадили своими гомнопатчами, сами себе палки в колеса суют, а виноваты оказывается игроки
По твоей же логике, размещая игру публично, разработчик соглашается с тем, что её будут оценивать и писать отзывы,так что пусть делают хорошо, исправляют косяки и не ноют
Вот потому я не покупаю ранний доступ, единицы доживают до релиза, остальные либо годами в нем сидят, либо просто забивают.
Отзывы же как я почитал, вполне заслуженны т.к. разраб походу решил из пользователей сделать тестеров их билда, от того и получили по шапке.
Она разве в раннем доступе? Вроде вышла давно // Александр Муравьедов
Ранний доступ это по сути и есть платный бетатетест. Никого покупать не заставляли и не
наверна реальна слишком сложная что даже любители боли и сосаликов не хотят ее превознемогать.
нада было делать нормальные казуальные где ты нажиаешь Х и побеждаешь всех врагов.
Абсолютно заслуженно, игра не понятно на кого расчитана, любители классического арпг дьяблоидов просто рыганут от этой игры, а любители соулсов могут задаться вопросом а нафига тут изометрия. За это же получают массовый хейт нынешние руководители POE 2.
Не в теме вообще, а че игру хаят?
Там же написано "из-за неудачного патча сделавший и без того сложную игру практически непроходимой "
Вышла обнова, очень тяжелая, и слишком много гринда. Людям не зашло, они отнегативили в отзывах. Те поспешили все исправлять, в целом, самые глобальные проблемы - исправлены. Но играть все так же сложно, и осталось много гринда. ХЗ когда собираются выпускать патч. В целом люди наверное продолжают им напоминать через отзывы
Ранний доступ он суров. И зачастую многие игроки тупо не понимают, что это не релиз, это ещё не игра, а заготовка.
Чем они думали, когда сложность повышали? Будет жаль, если закроются.
Вернулся в игру на 3 день после патча и игра как была отличной такой и осталась новый контент отличный
На пожелейку решил надавить? Хватить сопли пускать, иди работай.
Не так давно одни разрабы жаловались, что беседка выпустила ремастер облы не вовремя и насрала им в штаны, теперь эти ноют, хотя сами же умудряются ухудшать игру, дожили...
Мне зашла игра. Даже купил ее. Свеже решение, что-то необычное. Графон приятный. К релизу все косяки исправят.
Я чего-то не понял: они патчем сделали игру в разы сложнее, чем было изначально, игроки жалуются на резко возросшую сложность, а разработчики вместо того, чтобы поправить сложность просят поставить положительных отзывов так как им грустненько без моральной поддержки? Они там в адеквате вообще?
наверно у них бизнес модель сторилась на том что отбивают разработку и продолжение разработки средсвами от успешного раннего доступа.
как недавна была какая то зомби апокалипсис гриндлка. не взлетела в раннем доступе. разрабочики сказали что игра не успеша не стали разработывать дальше закрыли игру деньги правда отдали обратно вроде.
Так получается причина патч, а отзывы и угроза банкротства следствия
Наиграл 260 часов , в принципе не долго буду расстраиваться если закроются , но жаль конечно , удивительная игра .
что там можно делать 260 часов?там контента с последней обновой часов на 25-30 если исследовать всё и залазить в каждый угол!
Людям плевать кто там за вами стоит. Игры нормально делайте и будут отзывы положительные. Клоуны.