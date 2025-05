Авторы No Rest for the Wicked находятся под угрозой банкротства из-за негативных отзывов в Steam

Moon Studios, известная по душевной дилогии Ori, оказалась под угрозой закрытия из-за провального старта своего нового проекта No Rest for the Wicked. Об этом откровенно рассказал основатель студии Томас Малер. По его словам, ситуация настолько критическая, что студия может закрыться в течение двух месяцев, если не изменится отношение игроков.

Причина — лавина негативных отзывов в Steam, вызванная неудачным патчем, сделавшим и без того сложную ролевую игру практически неиграбельной без тяжелого гринда. No Rest for the Wicked сочетает в себе элементы soulslike и RPG, и даже опытные игроки оказались не готовы к резкому повышению уровня сложности.

Малер подчеркивает, что именно отзывы — ключевой фактор, влияющий на дальнейшие продажи. Он отметил: «Люди думают, что у нас за спиной стоит крупный издатель, но это не так. Если вы любите игру и ждете обновлений, но не оставляете положительный отзыв, мы можем просто не дожить до следующего патча».

Несмотря на то, что в Steam у игры уже более 32 000 отзывов, финансовое положение студии крайне нестабильно. Малер честно просит сообщество о помощи — не финансовой, а моральной: через отзывы, которые могут повлиять на решение потенциальных покупателей.