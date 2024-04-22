Дебют No Rest For the Wicked в раннем доступе определенно мог бы пройти лучше. Несмотря на то, что игра была одной из самых ожидаемых премьер года, она стартовала со смешанными отзывами. Игроки раскритиковали как оптимизацию, так и игровой процесс.
Тем не менее, глава Moon Studios Томас Малер уверен в новом проекте творцов Ori. В своём твиттере он заявил, что команда непременно превратит смешанные отзывы в положительные.
"Следующие несколько недель и месяцев мы будем превращать 58 в 90 — вызов принят!
Стоит отметить, что на уровне 58 пользовательский рейтинг новинки в Steam продержался недолго. Уже первые правки привели к тому, что он поднялся до 67%. Но впереди ещё долгий путь, и разработчики во многом полагаются на отзывы и пожелания игроков.
В настоящее время идёт работа над третьим хотфиксом, который призван исправить ещё ряд недостатков. Готовится также поддержка TV Mode сервиса GeForce Now и изменения в подземелье Cermi Crucible.
Авторы No Rest for the Wicked пообещали довести оценку рейтинг игры в Steam до 90
Дебют No Rest For the Wicked в раннем доступе определенно мог бы пройти лучше. Несмотря на то, что игра была одной из самых ожидаемых премьер года, она стартовала со смешанными отзывами. Игроки раскритиковали как оптимизацию, так и игровой процесс.
В Steam этого добиться несложно. Вот на Метакритике... да в юзерскоре....
Вообще наcpaть на метакритик. Фемки и хейтеры, которые в игру даже не играли
Добрался я до пиратки. Управление очень неудобное. Подвисания присутствуют. В этой игре есть над чем работать. Ранним доступом сложно назвать, я бы сказал, что это Бета.
Ранний Бета Доступ)
Завести оптимизацию в игру и удобство, что бы не нужно было бегать например в башню, в этой башне спускаться в подвал, что бы взять или положить что-то в сундук, ну или проще сделать что бы как диабло реагенты при крафте автоматом брались из сундука.
Косяки исправляйте тогда и со всем остальным будет нормально.
Отличная будет игра,когда доделают.) Плохая оптимизация и слоты под инвентарь,для меня оказались главными проблемами.Бояться того,что это "соулс-лайк" не стоит,она не сложная,а вот плохой производительности стоит и если вы сомневаетесь "пойдёт ли?" То покупать игру сейчас не надо. Я не понял прикола с инвентарём,пришлось купить дом и превратить его в склад.Если вы любите гриндить и крафтить,то это игра для вас.)
Бывает играешь в какую-то нить "живую классику", а там рейтинг ниже 90, и норм.
для этого надо хотя бы графику и движок поменять.