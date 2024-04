Авторы No Rest for the Wicked пообещали довести оценку рейтинг игры в Steam до 90

Дебют No Rest For the Wicked в раннем доступе определенно мог бы пройти лучше. Несмотря на то, что игра была одной из самых ожидаемых премьер года, она стартовала со смешанными отзывами. Игроки раскритиковали как оптимизацию, так и игровой процесс.



Тем не менее, глава Moon Studios Томас Малер уверен в новом проекте творцов Ori. В своём твиттере он заявил, что команда непременно превратит смешанные отзывы в положительные.



"Следующие несколько недель и месяцев мы будем превращать 58 в 90 — вызов принят!



Стоит отметить, что на уровне 58 пользовательский рейтинг новинки в Steam продержался недолго. Уже первые правки привели к тому, что он поднялся до 67%. Но впереди ещё долгий путь, и разработчики во многом полагаются на отзывы и пожелания игроков.



В настоящее время идёт работа над третьим хотфиксом, который призван исправить ещё ряд недостатков. Готовится также поддержка TV Mode сервиса GeForce Now и изменения в подземелье Cermi Crucible.