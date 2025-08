Авторы No Rest for the Wicked рассказали, насколько крупной будет игра в релизной версии

Спойлер: огромной и даже сейчас на момент раннего доступа, в игре почти 60 часов вручную слепленного контента.

Поддержка игры будет идти по стопам Destiny с платными расширениями, достойными своей цены, но обо всем по порядку.

Сюжет

Игра не будет уровня Baldur's Gate III по вариативности и представит к 1.0 линейный сюжет с одной концовкой.

Студии важно рассказать максимально качественную историю и на данный момент, они лишь подготавливают игроков к грядущим событиям, представляя новых персонажей в раннем доступе*

История не закончится на релизе. Хоть концовка и не будет клиффхенгером, но она достаточно «удовлетворяющая» желания игроков.

Платные расширения будут совершенно уникальными и продолжат фентезийную сагу, но уже в новых регионах.

Ранее стало известно, что 1.0 закончит лишь историю одного острова под названием Изола-Сакра, наполненного множеством биомов и разных событий в открытом мире. Остальной вымышленный континент представят в будущем.

Боевая система, хаб и геймплейные механики

В игру хотят ввести систему классов, основанную на экипируемом в слоте оружии. Суммарно, на релизе будет 40 уникальных классов.

Сейчас вариативность билдов уже крайне большая: игроки могут сделать десятки разных билдов, комбинируя их между собой.

В игру хотят ввести отдельный экспериментальный режим от третьего лица, несмотря на то, что вся игра сейчас сделана в изометрии. Он будет опциональным.

Будущие апдейты улучшат систему парирования, сбора ресурсов и сделают ИИ врагов более умным и комплексным.

Парирование и блок также будут сделаны на одну кнопку.

Обсуждается введение боссов, гуляющих по открытому миру и динамический ивент с атакой на столицу острова Сакрамента, служащего полноценным хабом для протагониста.

В разработке также находятся и другие динамические события, ведь авторы очень гордятся своей системой открытого мира, именуемой Alive.

Планируется отдельный режим выживания, где игроки собирают ресурсы днем и сражаются с мутантами в ночное время суток.

Будет система трансмога и внешней кастомизации брони.

Эндгейм контент

Режим Crucible в виде Rogue-Lite будет более уникальным. Каждая статуя, представленная в горнило будет кидать игроков к разным босс-файтам и рядовым врагам с новыми модификаторами.

Режим «Новой игры +» подтвержден и его имплементация будет отличаться от других проектов. Особенно соулслайков.

После сюжета будет множество и других режимов, представляющих более вариативный геймплей.

Следующим крупным апдейтом для игры станет кооператив. Режим планируют выпустить в четвертом квартале этого года.

Что же до релиза, то раньше глава студии Тома Малер заявлял, что выход игры в версии 1.0 состоится гораздо «раньше, чем предполагалось».

No Rest For The Wicked находится в разработке для PS5, Xbox Series S|X и PC (в раннем доступе Steam).