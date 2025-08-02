Авторы No Rest for the Wicked рассказали, насколько крупной будет игра в релизной версии

Спойлер: огромной и даже сейчас на момент раннего доступа, в игре почти 60 часов вручную слепленного контента.
Поддержка игры будет идти по стопам Destiny с платными расширениями, достойными своей цены, но обо всем по порядку.
Сюжет
- Игра не будет уровня Baldur's Gate III по вариативности и представит к 1.0 линейный сюжет с одной концовкой.
Студии важно рассказать максимально качественную историю и на данный момент, они лишь подготавливают игроков к грядущим событиям, представляя новых персонажей в раннем доступе*
- История не закончится на релизе. Хоть концовка и не будет клиффхенгером, но она достаточно «удовлетворяющая» желания игроков.
Платные расширения будут совершенно уникальными и продолжат фентезийную сагу, но уже в новых регионах.
Ранее стало известно, что 1.0 закончит лишь историю одного острова под названием Изола-Сакра, наполненного множеством биомов и разных событий в открытом мире. Остальной вымышленный континент представят в будущем.
Боевая система, хаб и геймплейные механики
- В игру хотят ввести систему классов, основанную на экипируемом в слоте оружии. Суммарно, на релизе будет 40 уникальных классов.
Сейчас вариативность билдов уже крайне большая: игроки могут сделать десятки разных билдов, комбинируя их между собой.
В игру хотят ввести отдельный экспериментальный режим от третьего лица, несмотря на то, что вся игра сейчас сделана в изометрии. Он будет опциональным.
- Будущие апдейты улучшат систему парирования, сбора ресурсов и сделают ИИ врагов более умным и комплексным.
Парирование и блок также будут сделаны на одну кнопку.
- Обсуждается введение боссов, гуляющих по открытому миру и динамический ивент с атакой на столицу острова Сакрамента, служащего полноценным хабом для протагониста.
В разработке также находятся и другие динамические события, ведь авторы очень гордятся своей системой открытого мира, именуемой Alive.
- Планируется отдельный режим выживания, где игроки собирают ресурсы днем и сражаются с мутантами в ночное время суток.
- Будет система трансмога и внешней кастомизации брони.
Эндгейм контент
- Режим Crucible в виде Rogue-Lite будет более уникальным. Каждая статуя, представленная в горнило будет кидать игроков к разным босс-файтам и рядовым врагам с новыми модификаторами.
- Режим «Новой игры +» подтвержден и его имплементация будет отличаться от других проектов. Особенно соулслайков.
- После сюжета будет множество и других режимов, представляющих более вариативный геймплей.
Следующим крупным апдейтом для игры станет кооператив. Режим планируют выпустить в четвертом квартале этого года.
Что же до релиза, то раньше глава студии Тома Малер заявлял, что выход игры в версии 1.0 состоится гораздо «раньше, чем предполагалось».
No Rest For The Wicked находится в разработке для PS5, Xbox Series S|X и PC (в раннем доступе Steam).
нет там классов это как в соусе говорить что там классы есть это стартовые билд перса и все
класс перса это то что так просто не поменяешь
Давай на сентябрь релиз 😊
Да какая разница что там будет, она никому не нужна уже.
я игру давно купил лежит на акке придет время начну проходить
Ну, короче, как и ожидалось, вместо релиза будет ранний доступ 2.0.