No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.1 479 оценок

Авторы No Rest for the Wicked выпустили новый хотфикс и убрали упоминания о микротранзакциях и подписках в игре

Недавно авторы No Rest for the Wicked выпустили новый хотфикс (седьмой) для обновления The Breach. В игру внесли ряд исправлений:

Устранение неполадок:

  • Теперь можно сбросить настройки до значений по умолчанию с помощью параметра запуска «–forceDefaultSettings». Используется в случае проблем после изменения настроек.

Стабильность:

  • Исправлен редкий вылет, возникающий при загрузке кинематографического ролика.
  • Улучшена обработка отката при первом появлении игрока в сеансе.

Аудио:

  • Значительно улучшенное музыкальное сопровождение в боях с боссами, в видеороликах и при исследовании.
  • Обновлено звуковое сопровождение интерьера лесопилки Уиттакера.
  • Обновлено содержание листвы.
  • Улучшено содержание шагов на каменных поверхностях.
  • Улучшены кинематографические шумы.
  • Обновлены звуковые эффекты движения ряда NPC.

Исправлены ошибки:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Роан не продвигался к уровням Spoken и Unspoken перед созданием первой статуэтки.
  • Исправлена ​​утечка звука, из-за которой звук резко обрывался при определённых обстоятельствах, связанных с улучшением лесопилки Уиттакера.
  • Исправлено звучание эффектов взаимодействия с игроком при вращении колеса.
  • Исправлено отсутствие звуков интерфейса для Boon - Heal.
  • Исправлена ​​синхронизация музыки в видеоролике Caylen Vista.

Кроме того, сообщается, что пользовательское соглашение EULA "было обновлено с учетом текущего игрового опыта: из него были удалены упоминания о микротранзакциях и подписках".

По всей видимости студия отказалась от планов на сервисные элементы для игры - игроки восприняли данную новость крайне позитивно.

Rebecca Allbrook

билд через мороз убивает всех боссов за 1-2 удара, все, что надо знать про эту игру. Ну может быть за 3, если босс - чумной.

gekans

мне уже настоебенила эта игра , я не жду релиз .