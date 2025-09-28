Авторы No Rest for the Wicked выпустили новый хотфикс и убрали упоминания о микротранзакциях и подписках в игре

Недавно авторы No Rest for the Wicked выпустили новый хотфикс (седьмой) для обновления The Breach. В игру внесли ряд исправлений:

Устранение неполадок:

Теперь можно сбросить настройки до значений по умолчанию с помощью параметра запуска «–forceDefaultSettings». Используется в случае проблем после изменения настроек.

Стабильность:

Исправлен редкий вылет, возникающий при загрузке кинематографического ролика.

Улучшена обработка отката при первом появлении игрока в сеансе.

Аудио:

Значительно улучшенное музыкальное сопровождение в боях с боссами, в видеороликах и при исследовании.

Обновлено звуковое сопровождение интерьера лесопилки Уиттакера.

Обновлено содержание листвы.

Улучшено содержание шагов на каменных поверхностях.

Улучшены кинематографические шумы.

Обновлены звуковые эффекты движения ряда NPC.

Исправлены ошибки:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Роан не продвигался к уровням Spoken и Unspoken перед созданием первой статуэтки.

Исправлена ​​утечка звука, из-за которой звук резко обрывался при определённых обстоятельствах, связанных с улучшением лесопилки Уиттакера.

Исправлено звучание эффектов взаимодействия с игроком при вращении колеса.

Исправлено отсутствие звуков интерфейса для Boon - Heal.

Исправлена ​​синхронизация музыки в видеоролике Caylen Vista.

Кроме того, сообщается, что пользовательское соглашение EULA "было обновлено с учетом текущего игрового опыта: из него были удалены упоминания о микротранзакциях и подписках".

По всей видимости студия отказалась от планов на сервисные элементы для игры - игроки восприняли данную новость крайне позитивно.