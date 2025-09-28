Авторы No Rest for the Wicked выпустили новый хотфикс и убрали упоминания о микротранзакциях и подписках в игре

Недавно авторы No Rest for the Wicked выпустили новый хотфикс (седьмой) для обновления The Breach. В игру внесли ряд исправлений:
Устранение неполадок:
- Теперь можно сбросить настройки до значений по умолчанию с помощью параметра запуска «–forceDefaultSettings». Используется в случае проблем после изменения настроек.
Стабильность:
- Исправлен редкий вылет, возникающий при загрузке кинематографического ролика.
- Улучшена обработка отката при первом появлении игрока в сеансе.
Аудио:
- Значительно улучшенное музыкальное сопровождение в боях с боссами, в видеороликах и при исследовании.
- Обновлено звуковое сопровождение интерьера лесопилки Уиттакера.
- Обновлено содержание листвы.
- Улучшено содержание шагов на каменных поверхностях.
- Улучшены кинематографические шумы.
- Обновлены звуковые эффекты движения ряда NPC.
Исправлены ошибки:
- Исправлена ошибка, из-за которой Роан не продвигался к уровням Spoken и Unspoken перед созданием первой статуэтки.
- Исправлена утечка звука, из-за которой звук резко обрывался при определённых обстоятельствах, связанных с улучшением лесопилки Уиттакера.
- Исправлено звучание эффектов взаимодействия с игроком при вращении колеса.
- Исправлено отсутствие звуков интерфейса для Boon - Heal.
- Исправлена синхронизация музыки в видеоролике Caylen Vista.
Кроме того, сообщается, что пользовательское соглашение EULA "было обновлено с учетом текущего игрового опыта: из него были удалены упоминания о микротранзакциях и подписках".
По всей видимости студия отказалась от планов на сервисные элементы для игры - игроки восприняли данную новость крайне позитивно.
билд через мороз убивает всех боссов за 1-2 удара, все, что надо знать про эту игру. Ну может быть за 3, если босс - чумной.
мне уже настоебенила эта игра , я не жду релиз .