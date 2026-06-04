Директор Moon Studios назвал Xbox Series S главной причиной задержки No Rest for the Wicked на консолях

Директор Moon Studios Томас Малер в очередной раз жёстко раскритиковал технические возможности младшей консоли Microsoft. По его словам, характеристики Xbox Series S «ненамного лучше, чем у мобильного телефона», и именно эта платформа создаёт серьёзные препятствия для разработки и оптимизации.

Мы работаем изо всех сил над полной оптимизацией и сокращением потребления памяти. Как только мы осуществим это и у нас будут готовы отшлифованные порты, вы об этом услышите.

Разработчики уже подтвердили, что No Rest for the Wicked покинет ранний доступ в октябре 2026 года и выйдет одновременно на ПК (Steam) и PlayStation 5, а версии для Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 появятся позднее. В заявлении Малер подчеркнул, что портирование на Xbox Series X|S занимает гораздо больше времени, чем на PS5, поскольку требует оптимизации под две платформы с разной производительностью. Однако он пообещал, что игра всё же доберётся до консолей Microsoft, как только будет должным образом оптимизирована.

Это не первый случай, когда разработчики критикуют младшую консоль. Ранее Silent Hill: Townfall и вовсе не выйдет на Xbox, а студия Warhorse называла технические ограничения Series S главной причиной ограниченного масштаба Kingdom Come: Deliverance 2. Опрос, проведённый среди разработчиков, также показал, что большинство студий предпочитают создавать игры для PS5 и Switch 2, а не для Xbox.

No Rest for the Wicked с момента запуска в раннем доступе продалась тиражом более 1,8 млн копий. Полноценный релиз версии 1.0 станет крупнейшим обновлением в истории игры: он добавит более 60 часов нового контента, свыше 15 детально проработанных регионов, переработанную систему классов и постоянный мультиплеер.