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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 572 оценки

Директор Moon Studios назвал Xbox Series S главной причиной задержки No Rest for the Wicked на консолях

KoRnEr KoRnEr

Директор Moon Studios Томас Малер в очередной раз жёстко раскритиковал технические возможности младшей консоли Microsoft. По его словам, характеристики Xbox Series S «ненамного лучше, чем у мобильного телефона», и именно эта платформа создаёт серьёзные препятствия для разработки и оптимизации.

Мы работаем изо всех сил над полной оптимизацией и сокращением потребления памяти. Как только мы осуществим это и у нас будут готовы отшлифованные порты, вы об этом услышите.

Разработчики уже подтвердили, что No Rest for the Wicked покинет ранний доступ в октябре 2026 года и выйдет одновременно на ПК (Steam) и PlayStation 5, а версии для Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 появятся позднее. В заявлении Малер подчеркнул, что портирование на Xbox Series X|S занимает гораздо больше времени, чем на PS5, поскольку требует оптимизации под две платформы с разной производительностью. Однако он пообещал, что игра всё же доберётся до консолей Microsoft, как только будет должным образом оптимизирована.

По данным Digital Foundry, Pragmata на Nintendo Switch 2 превосходит Xbox Series S

Это не первый случай, когда разработчики критикуют младшую консоль. Ранее Silent Hill: Townfall и вовсе не выйдет на Xbox, а студия Warhorse называла технические ограничения Series S главной причиной ограниченного масштаба Kingdom Come: Deliverance 2. Опрос, проведённый среди разработчиков, также показал, что большинство студий предпочитают создавать игры для PS5 и Switch 2, а не для Xbox.

No Rest for the Wicked с момента запуска в раннем доступе продалась тиражом более 1,8 млн копий. Полноценный релиз версии 1.0 станет крупнейшим обновлением в истории игры: он добавит более 60 часов нового контента, свыше 15 детально проработанных регионов, переработанную систему классов и постоянный мультиплеер.

Консоли Индустрия
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Комментарии:  3
Ваш комментарий
HuskyRescue

Чел, ты вообще видел как твоя игра выглядит?

3
Alex40001

чет сливают актив . как то рано из раннего доступа то выходить

сейчас

тогда

и это в бесплатные выходные

https://steamdb.info/app/1371980/charts/