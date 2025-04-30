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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 385 оценок

Для No Rest for the Wicked вышло крупное контентное обновление The Breach

butcher69 butcher69

Студия Moon Studios выпустила масштабное обновление The Breach для своей ролевой игры No Rest for the Wicked, находящейся в раннем доступе на ПК. Новая версия предлагает игрокам богатый набор свежего контента, включая новые области, врагов, квесты, систему статусов и многое другое.

Создатели No Rest for the Wicked показали трейлер крупного обновления The Breach

«Мы невероятно рады выпустить The Breach! Наша команда усердно трудилась, чтобы приблизить проект к нашему видению», — заявил креативный директор студии Томас Малер. Обновление предлагает 18 новых сюжетных сцен, которые расширяют основную кампанию. Игрокам предстоит исследовать регионы Lowland Meadows и Marin Woods, с новыми поселениями и подземельями.

Существенные изменения затронули геймплей: переработана система еды и голода, введена новая механика чумы, добавлены архетипы оружия Gauntlet и Wand, а общее число типов оружия увеличилось до 150. Также появились новые боссы, девять чумных чудовищ, режим Hardcore с пермадеатом и масштабные улучшения производительности и баланса.

Полный релиз No Rest for the Wicked запланирован для PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Adam55

Да когда вы уже её выпустите...ну реально, если раньше хотелось поиграть, то теперь с каждым днём всё меньше. Что-то я сомневаюсь в том, что на релизе эта игра будет успешной. А вот если бы сразу выпустили, то был бы другой разговор.

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TrimKyzren

Сейчас одновременный онлайн перевалил за 10000 игроков в Steam, она уже успешная