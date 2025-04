Для No Rest for the Wicked вышло крупное контентное обновление The Breach

Студия Moon Studios выпустила масштабное обновление The Breach для своей ролевой игры No Rest for the Wicked, находящейся в раннем доступе на ПК. Новая версия предлагает игрокам богатый набор свежего контента, включая новые области, врагов, квесты, систему статусов и многое другое.

«Мы невероятно рады выпустить The Breach! Наша команда усердно трудилась, чтобы приблизить проект к нашему видению», — заявил креативный директор студии Томас Малер. Обновление предлагает 18 новых сюжетных сцен, которые расширяют основную кампанию. Игрокам предстоит исследовать регионы Lowland Meadows и Marin Woods, с новыми поселениями и подземельями.

Существенные изменения затронули геймплей: переработана система еды и голода, введена новая механика чумы, добавлены архетипы оружия Gauntlet и Wand, а общее число типов оружия увеличилось до 150. Также появились новые боссы, девять чумных чудовищ, режим Hardcore с пермадеатом и масштабные улучшения производительности и баланса.

Полный релиз No Rest for the Wicked запланирован для PlayStation 5, Xbox Series и ПК.