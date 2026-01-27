ЧАТ ИГРЫ
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.1 518 оценок

Ежедневные продажи No Rest for the Wicked в Steam достигли 50 тысяч копий

AceTheKing AceTheKing

Томас Малер, глава и креативный директор Moon Studios, прокомментировал лидерство игры No Rest for the Wicked в чартах продаж Steam.

По его словам, экшен-RPG ежедневно продается тиражом около 50 тысяч копий. Малер поблагодарил сообщество за поддержку и подчеркнул, что команда активно трудится над контентом для полноценной релизной версии.

Малер провел аналогию между структурой сюжета игры и трилогией "Властелин колец". Он заявил, что версия 1.0 станет для проекта "Братством кольца" - история получит завершение, но при этом общее приключение будет продолжено в будущем.

Рост продаж No Rest for the Wicked связан с выходом крупного обновления, добавившего кооперативный режим, а также с проведением бесплатных выходных и скидки в 40% в Steam. Общие продажи игры уже превысили один миллион копий.

Комментарии:  6
Aleksey Aleshka

Лол што рак раннего доступа захватил хеймеров

3
ratte88

Будто тарков с 6к за рд не был примером этого рака. Давно уже

2
FumblingLysanias
Игра Baldur’s Gate 3 пробыла в раннем доступе три года
1
Кей Овальд

Ну, понятно было, что на релизе релиза не будет. Значит откладываем года на два минимум.

2
PaTi6op

Ууу, бабло пошло

Артур Деменко

А можно уже на консольки выпустить!?