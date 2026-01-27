Ежедневные продажи No Rest for the Wicked в Steam достигли 50 тысяч копий

Томас Малер, глава и креативный директор Moon Studios, прокомментировал лидерство игры No Rest for the Wicked в чартах продаж Steam.
По его словам, экшен-RPG ежедневно продается тиражом около 50 тысяч копий. Малер поблагодарил сообщество за поддержку и подчеркнул, что команда активно трудится над контентом для полноценной релизной версии.
Малер провел аналогию между структурой сюжета игры и трилогией "Властелин колец". Он заявил, что версия 1.0 станет для проекта "Братством кольца" - история получит завершение, но при этом общее приключение будет продолжено в будущем.
Рост продаж No Rest for the Wicked связан с выходом крупного обновления, добавившего кооперативный режим, а также с проведением бесплатных выходных и скидки в 40% в Steam. Общие продажи игры уже превысили один миллион копий.
