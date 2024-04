Геймдизайнер No Rest for the Wicked подробнее рассказал о влиянии первой Dark Souls на игру

Новый ролевой экшен No Rest for the Wicked от разработчиков из Moon Studios объединил в себе множество разнообразных жанров и механик. Больше всего игра стала походить на культовую хардкорную серию Dark Souls, с сложными противниками, запутанными локациями и мрачным игровым миром. Авторы с самого начала не скрывали, что вдохновлялись серией Souls и в недавнем интервью геймдизайнер проекта рассказал больше о влиянии этой франшизы на No Rest for the Wicked.

Глава Moon Studios и по совместительству геймдизайнер игры Томас Малер признался, что основным источником вдохновения для команды послужила именно первая часть Dark Souls. Авторам No Rest for the Wicked понравилась уникальная система связанных локаций и продуманная боевая механика, поэтому в своем проекте они стремились воссоздать эти идеи, но с существенными доработками.

Например, Малер вспомнил одного из самых запоминающихся боссов Dark Souls — Арториаса Путника Бездны. По мнению разработчика, это крутой босс с уникальным поведением и стилем атак. К большему сожалению, Dark Souls не позволяла использовать такие крутые способности, поэтому в No Rest for the Wicked разработчики стремились исправить это упущение.

Кроме того, геймдизайнер отметил улучшенную систему лута. Если в Dark Souls все предметы, оружие и броня находятся в строго определенных местах и они всегда будут одинаковыми, в No Rest for the Wicked это работает немного иначе. Игроки также могут находить новую экипировку в одинаковых местах, но существует шанс, что они получат уникальную версию этого предмета.

В Городе Нежити из первой Dark Souls есть сундук, который содержит одинаковый меч для всех игроков. Я же хотел, чтобы наши игроки получали новый опыт каждый раз. Например, скажем, если даже вы каждый раз будете находить в сундуке один и тот же меч, мы добавляем рандом, и вы находите этот меч с огненным драгоценным камнем или же с улучшением на скорость — и все это влияет на геймплей.

— говорит Томас Малер.

No Rest for the Wicked доступна для игры на ПК в рамках раннего доступа в Steam.