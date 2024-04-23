Геймдизайнер No Rest for the Wicked подробнее рассказал о влиянии первой Dark Souls на игру

Новый ролевой экшен No Rest for the Wicked от разработчиков из Moon Studios объединил в себе множество разнообразных жанров и механик. Больше всего игра стала походить на культовую хардкорную серию Dark Souls, с сложными противниками, запутанными локациями и мрачным игровым миром. Авторы с самого начала не скрывали, что вдохновлялись серией Souls и в недавнем интервью геймдизайнер проекта рассказал больше о влиянии этой франшизы на No Rest for the Wicked.
Глава Moon Studios и по совместительству геймдизайнер игры Томас Малер признался, что основным источником вдохновения для команды послужила именно первая часть Dark Souls. Авторам No Rest for the Wicked понравилась уникальная система связанных локаций и продуманная боевая механика, поэтому в своем проекте они стремились воссоздать эти идеи, но с существенными доработками.
Например, Малер вспомнил одного из самых запоминающихся боссов Dark Souls — Арториаса Путника Бездны. По мнению разработчика, это крутой босс с уникальным поведением и стилем атак. К большему сожалению, Dark Souls не позволяла использовать такие крутые способности, поэтому в No Rest for the Wicked разработчики стремились исправить это упущение.
Кроме того, геймдизайнер отметил улучшенную систему лута. Если в Dark Souls все предметы, оружие и броня находятся в строго определенных местах и они всегда будут одинаковыми, в No Rest for the Wicked это работает немного иначе. Игроки также могут находить новую экипировку в одинаковых местах, но существует шанс, что они получат уникальную версию этого предмета.
В Городе Нежити из первой Dark Souls есть сундук, который содержит одинаковый меч для всех игроков. Я же хотел, чтобы наши игроки получали новый опыт каждый раз. Например, скажем, если даже вы каждый раз будете находить в сундуке один и тот же меч, мы добавляем рандом, и вы находите этот меч с огненным драгоценным камнем или же с улучшением на скорость — и все это влияет на геймплей.
— говорит Томас Малер.
No Rest for the Wicked доступна для игры на ПК в рамках раннего доступа в Steam.
так и запишем что меч с огненным драгоценным камнем или же с улучшением на скорость все это влияет на геймплей.
В Городе Нежити из первой Dark Souls есть сундук, который содержит одинаковый меч для всех игроков.
:D что??? У Малера там какой то меч, полный список лута из городка:
https://darksouls.fandom.com/ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8
Я не знаю как со своими часами это комментировать, может он начало не прошел ?
Если под сундуком имелась ввиду любая точка с дропаемым шмотом, то кортик с натяжкой подходит;) Правда он ничем не отличается по особенностям выпадения от аналогичных предметов, притом лежит в каком-то сарае в трущобах в самом конце локи и в целом наф никому не нужен) В любом случае, Малер чего-то не того ляпнул, заработался походу с ноу рестом)
"В Городе Нежити из первой Dark Souls есть сундук, который содержит одинаковый меч для всех игроков" - то ли неправильный перевод, то ли товарищ немец забыл как устроена система лута в темнодушинске, но абсолютно во всех сундуках всех сусел лежит одинаковый шмот для всех игроков, без рандомизатора. Исключение как раз в первом сусле в туториале после демона, где с точки лута падает оружие того класса, за который играет персонаж (хотя могу ошибаться, тк играл всегда за бомжа и падала всегда дубина).
https://www.gamesradar.com/no-rest-for-the-wicked-dev-explains-that-its-arpg-is-and-isnt-like-dark-souls-by-giving-players-the-crazy-moves-usually-reserved-for-soulslike-bosses/
Оригинал похоже здесь, только там он сказал условно про меч, автор этой новости написал отсебятину, мда.
Оригинал через переводчик:
"В другом месте Малер также объясняет, как игра с лутом изменится для всех: "В Dark Souls сундук в Undead Burg всегда будет содержать один и тот же предмет для всех, но я хочу, чтобы игроки каждый раз получали разные впечатления. Даже если вы найдете, скажем, один и тот же меч с кровавой ржавчиной, мы используем RNG, так что вы можете найти его с огненным самоцветом или быстрой скоростью техники - все это влияет на ваш игровой процесс"."
Так и думал, сломанный телефон в действии. Спасибо, разобрались)
нет его этого влияния. вот совсем нет это как влияние пердежа бабочки в австралии и потепления на марсе