ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.1 541 оценка

Глава Moon Studios хочет, чтобы No Rest for the Wicked повторила успех Baldur's Gate 3 и развивалась годами

IKarasik IKarasik

Руководитель Moon Studios Томас Малер заявил, что команда рассчитывает превратить No Rest for the Wicked в долгоживущий проект, способный повторить взрывной выход Baldur’s Gate 3 из раннего доступа и затем развиваться годами, как Minecraft или Fortnite.

Игра недавно получила крупное обновление Together с кооперативным режимом и одновременно ушла на скидку 40%, что резко подняло её в чартах Steam. За 15 дней было продано ещё 500 тысяч копий, а общий тираж превысил 1,5 миллиона. По словам Малера, даже после окончания распродажи продажи остаются «абсурдно высокими».

Он отметил, что студия давно была уверена в качестве проекта, но испытывала нехватку внимания со стороны аудитории. Ставка на кооператив, бесплатные выходные и агрессивную скидку помогла решить эту проблему и показать игрокам ценность игры.

В будущем Moon Studios рассчитывает, что версия 1.0 и выход на консолях приведут к ещё большему росту. Малер надеется, что No Rest for the Wicked станет не просто успешным релизом, а платформой для постоянного расширения и развития контента на протяжении многих лет.

8
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
QuerulousLytton
и затем развиваться годами, как Minecraft или Fortnite.

Хочу игру, которая позволит доить геймеров годами при помощи ДЛС, шкурок и ускорителей прокачки. Но чтобы ее при этом сравнивали с Балдурс Гейт 3, а не с мусором типа Геншина.

Наполеоновские планы.

1
Babadzaki-San

Всё таки разраб этой игры реально шизойд).Наполеон игрового мира!

1
Madiark

Только без вонючей повестки как в бг 3 от свинки венька

1
FairUlu

Ок, пробуйте.