Глава Moon Studios хочет, чтобы No Rest for the Wicked повторила успех Baldur's Gate 3 и развивалась годами

Руководитель Moon Studios Томас Малер заявил, что команда рассчитывает превратить No Rest for the Wicked в долгоживущий проект, способный повторить взрывной выход Baldur’s Gate 3 из раннего доступа и затем развиваться годами, как Minecraft или Fortnite.

Игра недавно получила крупное обновление Together с кооперативным режимом и одновременно ушла на скидку 40%, что резко подняло её в чартах Steam. За 15 дней было продано ещё 500 тысяч копий, а общий тираж превысил 1,5 миллиона. По словам Малера, даже после окончания распродажи продажи остаются «абсурдно высокими».

Он отметил, что студия давно была уверена в качестве проекта, но испытывала нехватку внимания со стороны аудитории. Ставка на кооператив, бесплатные выходные и агрессивную скидку помогла решить эту проблему и показать игрокам ценность игры.

В будущем Moon Studios рассчитывает, что версия 1.0 и выход на консолях приведут к ещё большему росту. Малер надеется, что No Rest for the Wicked станет не просто успешным релизом, а платформой для постоянного расширения и развития контента на протяжении многих лет.