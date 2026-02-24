Глава Moon Studios раскритиковал стратегию Xbox и призвал к радикальным переменам

Томас Малер, руководитель студии Moon Studios, которая в данный момент работает над игрой No Rest for the Wicked, опубликовал развернутое сообщение о ситуации внутри Xbox. По его словам, подразделению требуются масштабные реформы для полноценной конкуренции с Nintendo и PlayStation. Малер считает, что в последние годы направление развития компании было слишком запутанным, а акцент делался на громких словах, а не на самих проектах.

В своем обращении разработчик упомянул недавнее назначение Аши Шармы на должность нового руководителя Xbox. Он подчеркнул, что совершенно не завидует ей, поскольку новая должность предполагает колоссальную работу с крайне высокими рисками неудачи. При этом Малер отметил, что исторически игровое направление никогда не было главным источником дохода Microsoft по сравнению с корпоративным бизнес-сегментом и сервисами вроде Azure. Однако именно игры выступают важнейшим фактором развития экосистемы, что в свое время отлично понимал Билл Гейтс при создании первой консоли Xbox для прямой конкуренции с Sony.

Оценивая текущую стратегию корпорации, глава Moon Studios назвал ее неэффективной. Он напомнил о восьмидесяти миллиардах долларов, потраченных на покупку различных студий, которые пока выпустили крайне мало действительно выдающихся игр. Сервис Game Pass, по его наблюдениям, застрял на отметке около тридцати миллионов активных пользователей вместо ожидаемых ста миллионов, и даже добавление серии Call of Duty в каталог не смогло кардинально изменить эту динамику. Текущее положение дел он сравнил с тонущим кораблем, но добавил, что при правильном управлении ситуацию можно спасти, как это в свое время сделал Стив Джобс после возвращения в кризисный Apple.

Малер дал несколько советов новому руководству. В первую очередь он порекомендовал внимательно слушать игроков, чье растущее разочарование связано с полным игнорированием их запросов. Также он призвал к непопулярным, но абсолютно необходимым решениям, включая отстранение тех сотрудников, которые мешают прогрессу и не могут обеспечить достойный результат. По его глубокому убеждению, платформе сейчас нужны игры исключительного качества, способные задавать новые стандарты индустрии, а сотрудничать стоит лишь с теми командами, которые действительно понимают геймерскую культуру.

В финале своего послания Томас Малер обратился к аудитории с просьбой оставаться реалистами и понимать, что любой руководитель неизбежно будет допускать ошибки. Тем не менее он выразил надежду на то, что Аша Шарма сможет принять верные решения и собрать вокруг себя правильную команду, так как здоровая конкуренция и сильный бренд Xbox всегда идут на пользу всей мировой игровой индустрии.