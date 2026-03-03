Глава Moon Studios считает, что No Rest for the Wicked может стать игрой навсегда

Несмотря на сложный запуск в 2024 году, ролевой экшен No Rest for the Wicked от создателей серии Ori получил мощный импульс благодаря недавнему кооперативному обновлению. Генеральный директор студии Томас Малер поделился в социальных сетях планами команды на будущее проекта и обсудил возможность конкуренции с Hades и Elden Ring.

Кооперативный режим появился в игре спустя 18 месяцев после выхода в ранний доступ. На старте в апреле 2024 года проект привлек около 15 000 игроков в Steam, но к концу года онлайн упал до показателей менее 100 человек. Небольшой рост произошел во 2 полугодии 2025 года после выхода патча Breach, однако настоящий успех пришел с обновлением Together в конце января. За короткое время продажи выросли с 1 000 000 до 1 500 000 копий. Как отметил Малер в начале февраля, за 1 месяц игра приносит больше денег, чем требуется на содержание студии.

Сейчас в марте разработчики активно готовятся к релизу версии 1.0. По словам Малера, команду всегда будут ждать крупные сюжетные расширения с новыми локациями, историей и кинематографическими сценами. Однако у студии есть более амбициозные цели. В перерывах между дополнениями дизайнеры планируют внедрять новые способы игры, чтобы превратить No Rest for the Wicked в бесконечную игру, о которой мечтали многие разработчики.

Малер считает, что благодаря заложенному фундаменту студия могла бы создать проект в жанре роглайк, способный составить конкуренцию Hades. Наличие готовой и глубокой боевой системы дает команде огромное преимущество. Генеральный директор также затронул жанр симуляторов выживания, отметив, что подобным играм часто не хватает сложной механики боя. Если бы Moon Studios взялась за создание симулятора выживания на базе своей текущей игры, она могла бы предложить сражения глубины уровня Elden Ring.

Пока это не является прямым намеком на 2 игру студии. Малер подчеркнул, что реализация таких амбициозных идей возможна только в том случае, если No Rest for the Wicked останется 1 проектом, который команда будет непрерывно развивать. На данный момент именно это является главной целью разработчиков.