Moon Studios: "Кому нужен Metal Gear без Кодзимы? Культовые франшизы обречены на провал без своих отцов"

Томас Малер, основатель Moon Studios, очень хочет рассказать об игровой индустрии. Теперь, в результате этого события, он опубликовал еще один, гораздо более длинный пост.
По его мнению, волна поглощений, прокатившаяся в последние годы, могла быть вызвана желанием крупных корпораций владеть собственными платформами. Известно, что компании не желают делиться своей прибылью с Valve, в результате чего появляются такие приложения, как Ubisoft Connect или EA. Выкупленные студии должны будут обеспечивать постоянный контент для этих платформ.
Проблема в том, что если убрать из этих постановок их оригинальных создателей, то останется лишь несколько имен, которые что-то значили в прошлом, но не обязательно будут иметь значение в будущем, потому что - сюрприз-сюрприз - за этими постановками всегда стоял талант, благодаря которому все это сработало.
По мнению Малера, наличие культовых брендов в портфолио не означает, что благодаря популярности они будут успешны, когда лишатся своего "отца". С этим утверждением трудно не согласиться, и примеров тому множество.
Можете ли вы представить, например, новую Souls без Хидетаки Миядзаки? В любом случае, даже представлять не нужно, ведь вторая часть серии - единственная, в которой он не выступал в качестве режиссера - наименее любима сообществом. Более того, в это же время Миядзаки разрабатывал Bloodborne, которую фанаты, напротив, обожают.
В подтверждение своего тезиса Малер также упомянул несколько франшиз:
Кому сегодня интересен Metal Gear без Кодзимы? Сколько сегодня стоит бренд Metal Gear?
Говорите что хотите о Джордже Лукасе, но без его безумного видения "Звездные войны" уже не те.
Могла ли Ori 3 быть сделана студией, отличной от Moon? Сомневаюсь, что они смогли бы передать ту же суть игры.
Это хорошо видно и на примере вышеупомянутой Microsoft. Что с того, что компания выкупила Blizzard Entertainment - студию, известную такими культовыми сериями, как Diablo, Warcraft и StarCraft, - если люди, ответственные за них, больше там не работают. Это блестяще продемонстрировала последняя Diablo IV, которая не оправдала ожиданий фанатов и вряд ли принесет компании славу.
Популярность крупных брендов не вечна и со временем угасает, а плохие продукты всегда остаются пятном на их имидже, что может даже привести к дальнейшим увольнениям сотрудников и закрытию студий. По мнению Малера, в такой ситуации лучше сосредоточиться на создании чего-то совершенно нового, а не пытаться повторить успех предшественников силой.
Что мы наблюдаем - Moon Studios выступает против корпаратов , выгоняет смачным подсрачником спеца по повестке за ненадобностью , выступает за помощь русским игрокам и против русофобии. Претендент на статус "Народный герой" ))
No Rest for the Wicked игра шедевральная , но на данный момент это всего лишь "демка" , очень жду проект , влюбился в игру.
всего лишь инструменты что бы подогреть интерес к продукту... но вы так безоговорочно в них верите
Могу, вторая часть отличная игра, намного превосходит тройку.
Да всем нормальным людям, без него мгр выпустили и это замечательная игра без кодзимовской духоты и спгса.
Без всех этих отцов вполне можно делать хорошие игры, другое дело, что у студии порой нет задачи сделать, что то хорошее.
Да ну, бросьте, вторая часть Dark Souls хрень. Самая слабая часть. Мои опыт такой: Demon Souls (PS3), Dark Souls 1-3, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. И вот именно вторую часть я начинал и забрасывал раза три и только на четвертый, скрипя всем своим естеством, кое как дошел до финала. Боссы сделаны ужасно, разрабы настолько не могли сделать их интересными, что просто закидывали большим количеством. Если в других частях парные боссы это события, то во второй навалил от души. Всё еще офигеваю, как они додумались боссом сделать "Командир крысиной гвардии", которая спамит крысами. Всё остальное сделано более менее, но чувствовалось, что просто старались скопировать и сохранить, а не развить или переосмыслить.
Mgr игра не плохая. Я люблю слешеры, но это не МГС. Даже не близко.
Последние мгсы кодзимы тоже не мгсы и даже отдалённо их не напоминают, но место быть имеют . // Миша Силовичков
Devil May Cry без Камии такой подержите моё пиво. Resident Evil без Миками такой слышь подвинься. Far Cry без Ерли такой туда же. Финалка уже без Сакагучи 20 лет живёт. Год оф Вар без Яффе туда же
Ну последних два DMC в плане локации и продолжительности какие то огрызки.
Справедливости ради, DMC2 без Камии действительно обосрался, даже с несвоевременной помощью от Ицуно. Но чудо произошло с DMC3!
После всего, что кодзима сделал с МГС, серию только и может спасти свежий взгляд талантливых геймдизацнеоов и сценаристов
Сразу видно, что чел не особо шарит. Другие люди также могут выпускать что-то годное под одним и тем же брендом. Те же серии: Resident Evil, Devil May Cry, Tomb Raider, Wolfenstein и др. Тот же Metal Gear Rising: Revengeance. Просто всё зависит от самого коллектива, насколько будет сдерживать их держатель бренда и бюджет. Можно же спокойно делать игры по вселенной, но при этом рассказывать историю с точки зрения других персонажей и с другим геймплеем. Либо же делать перезапуск серии.
Вот только MGR:R получился хорошим потому, что он,по сути, не задевает лор MGS.
В чём-то они правы – без видения создателя франшизы та, скорее всего, закончит своё существования очень печально. Особенно на фоне амбиций всяких пустышек, которые будут использовать имя и образы лишь для извлечения выгоды. Да, бывают редкие исключения, когда наоборот; но, таких единицы.
Напомню что МГС 5 вышла при кодзиме.
да и с кажимой не нужен, они и с ним та ещё трэшанина
Что там как с симулятором курьера? Всех побил по продажам?))
игра топ, так же как с days gone не оценили.Ну все MGS были на любителя, просто не массовый продукт, не попса. Так круто, как делает Кодзима, больше никто не делает
Я играл в неё , играл , а потом вспомнил , что Я - электрик , а не почтальон ...-)))
зря, я вот КИПовец и прошел ее 2 раза, потому что это не наше, это электриков))
Правили бы оптимизон, пока игра через жопу рабоает толку от правок баланса и прочего нет. // Иван Страждин
снова мистер затычкин... давай начнем с того что игроделов которых допускают к проектам мало будь приток больше то и лучше бы смогли.