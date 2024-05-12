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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 230 оценок

Moon Studios: "Кому нужен Metal Gear без Кодзимы? Культовые франшизы обречены на провал без своих отцов"

Procy_on
Новости

Томас Малер, основатель Moon Studios, очень хочет рассказать об игровой индустрии. Теперь, в результате этого события, он опубликовал еще один, гораздо более длинный пост.

По его мнению, волна поглощений, прокатившаяся в последние годы, могла быть вызвана желанием крупных корпораций владеть собственными платформами. Известно, что компании не желают делиться своей прибылью с Valve, в результате чего появляются такие приложения, как Ubisoft Connect или EA. Выкупленные студии должны будут обеспечивать постоянный контент для этих платформ.

Проблема в том, что если убрать из этих постановок их оригинальных создателей, то останется лишь несколько имен, которые что-то значили в прошлом, но не обязательно будут иметь значение в будущем, потому что - сюрприз-сюрприз - за этими постановками всегда стоял талант, благодаря которому все это сработало.

По мнению Малера, наличие культовых брендов в портфолио не означает, что благодаря популярности они будут успешны, когда лишатся своего "отца". С этим утверждением трудно не согласиться, и примеров тому множество.

Можете ли вы представить, например, новую Souls без Хидетаки Миядзаки? В любом случае, даже представлять не нужно, ведь вторая часть серии - единственная, в которой он не выступал в качестве режиссера - наименее любима сообществом. Более того, в это же время Миядзаки разрабатывал Bloodborne, которую фанаты, напротив, обожают.

В подтверждение своего тезиса Малер также упомянул несколько франшиз:

Кому сегодня интересен Metal Gear без Кодзимы? Сколько сегодня стоит бренд Metal Gear?

Говорите что хотите о Джордже Лукасе, но без его безумного видения "Звездные войны" уже не те.

Могла ли Ori 3 быть сделана студией, отличной от Moon? Сомневаюсь, что они смогли бы передать ту же суть игры.

Это хорошо видно и на примере вышеупомянутой Microsoft. Что с того, что компания выкупила Blizzard Entertainment - студию, известную такими культовыми сериями, как Diablo, Warcraft и StarCraft, - если люди, ответственные за них, больше там не работают. Это блестяще продемонстрировала последняя Diablo IV, которая не оправдала ожиданий фанатов и вряд ли принесет компании славу.

Популярность крупных брендов не вечна и со временем угасает, а плохие продукты всегда остаются пятном на их имидже, что может даже привести к дальнейшим увольнениям сотрудников и закрытию студий. По мнению Малера, в такой ситуации лучше сосредоточиться на создании чего-то совершенно нового, а не пытаться повторить успех предшественников силой.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
KIIIL

Что мы наблюдаем - Moon Studios выступает против корпаратов , выгоняет смачным подсрачником спеца по повестке за ненадобностью , выступает за помощь русским игрокам и против русофобии. Претендент на статус "Народный герой" ))

No Rest for the Wicked игра шедевральная , но на данный момент это всего лишь "демка" , очень жду проект , влюбился в игру.

8
Alex40001

всего лишь инструменты что бы подогреть интерес к продукту... но вы так безоговорочно в них верите

1
UnrealisticGeoffrey
Можете ли вы представить, например, новую Souls без Хидетаки Миядзаки?

Могу, вторая часть отличная игра, намного превосходит тройку.

Кому сегодня интересен Metal Gear без Кодзимы? Сколько сегодня стоит бренд Metal Gear?

Да всем нормальным людям, без него мгр выпустили и это замечательная игра без кодзимовской духоты и спгса.

Без всех этих отцов вполне можно делать хорошие игры, другое дело, что у студии порой нет задачи сделать, что то хорошее.

5
Rimasted
вторая часть отличная игра

Да ну, бросьте, вторая часть Dark Souls хрень. Самая слабая часть. Мои опыт такой: Demon Souls (PS3), Dark Souls 1-3, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. И вот именно вторую часть я начинал и забрасывал раза три и только на четвертый, скрипя всем своим естеством, кое как дошел до финала. Боссы сделаны ужасно, разрабы настолько не могли сделать их интересными, что просто закидывали большим количеством. Если в других частях парные боссы это события, то во второй навалил от души. Всё еще офигеваю, как они додумались боссом сделать "Командир крысиной гвардии", которая спамит крысами. Всё остальное сделано более менее, но чувствовалось, что просто старались скопировать и сохранить, а не развить или переосмыслить.

-1
Pravdarub

Mgr игра не плохая. Я люблю слешеры, но это не МГС. Даже не близко.

0
Пользователь ВКонтакте Pravdarub

Последние мгсы кодзимы тоже не мгсы и даже отдалённо их не напоминают, но место быть имеют . // Миша Силовичков

0
MagneticEnnio

Devil May Cry без Камии такой подержите моё пиво. Resident Evil без Миками такой слышь подвинься. Far Cry без Ерли такой туда же. Финалка уже без Сакагучи 20 лет живёт. Год оф Вар без Яффе туда же

3
Pravdarub

Ну последних два DMC в плане локации и продолжительности какие то огрызки.

0
Taicho

Справедливости ради, DMC2 без Камии действительно обосрался, даже с несвоевременной помощью от Ицуно. Но чудо произошло с DMC3!

0
Антон Радикалушкин

После всего, что кодзима сделал с МГС, серию только и может спасти свежий взгляд талантливых геймдизацнеоов и сценаристов

2
Rimasted

Сразу видно, что чел не особо шарит. Другие люди также могут выпускать что-то годное под одним и тем же брендом. Те же серии: Resident Evil, Devil May Cry, Tomb Raider, Wolfenstein и др. Тот же Metal Gear Rising: Revengeance. Просто всё зависит от самого коллектива, насколько будет сдерживать их держатель бренда и бюджет. Можно же спокойно делать игры по вселенной, но при этом рассказывать историю с точки зрения других персонажей и с другим геймплеем. Либо же делать перезапуск серии.

2
aktivnyy gomes

Вот только MGR:R получился хорошим потому, что он,по сути, не задевает лор MGS.

0
RavinSakara

В чём-то они правы – без видения создателя франшизы та, скорее всего, закончит своё существования очень печально. Особенно на фоне амбиций всяких пустышек, которые будут использовать имя и образы лишь для извлечения выгоды. Да, бывают редкие исключения, когда наоборот; но, таких единицы.

1
Pravdarub

Напомню что МГС 5 вышла при кодзиме.

0
J Jonah Jameson

да и с кажимой не нужен, они и с ним та ещё трэшанина

-1
Без негатива
Кому сегодня интересен Metal Gear без Кодзимы? Сколько сегодня стоит бренд Metal Gear?

Что там как с симулятором курьера? Всех побил по продажам?))

-3
SULIK 712

игра топ, так же как с days gone не оценили.Ну все MGS были на любителя, просто не массовый продукт, не попса. Так круто, как делает Кодзима, больше никто не делает

0
Без негатива SULIK 712
1
Go_Ra

Я играл в неё , играл , а потом вспомнил , что Я - электрик , а не почтальон ...-)))

1
SULIK 712 Go_Ra

зря, я вот КИПовец и прошел ее 2 раза, потому что это не наше, это электриков))

-3
Пользователь ВКонтакте

Правили бы оптимизон, пока игра через жопу рабоает толку от правок баланса и прочего нет. // Иван Страждин

-3
Alex40001

снова мистер затычкин... давай начнем с того что игроделов которых допускают к проектам мало будь приток больше то и лучше бы смогли.

-4