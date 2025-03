Moon Studios обрела независимость. Крупнейшее обновление No Rest for the Wicked в раннем доступе выйдет 30 апреля

Moon Studios объявила, что экшен-RPG No Rest for the Wicked получит самое большое обновление на данный момент, The Breach, 30 апреля. Разработчик также объявил, что получил права на публикацию No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked изначально вышла в раннем доступе Steam в апреле прошлого года, опубликованная Private Division. Теперь она издается самостоятельно, и разработчик много рассказал о своем предстоящем обновлении The Breach во время презентации Wicked Inside. Гарет Кокер вернулся в Moon Studios, чтобы написать новую музыку для No Rest for the Wicked. Moon Studios также подтвердила, что следующее крупное обновление после The Breach представит многопользовательский режим.

Ключевые объявления

Moon Studios теперь полностью независима — разработчики получили права на публикацию No Rest for the Wicked, что позволяет воплощать видение без ограничений.

The Breach — самое большое обновление на сегодняшний день — расширяет кампанию, вводит новые области, доспехи, фракции, врагов, оружие и углубляет историю игры, а также удваивает размер мира. Большая реиграбельность еще больше увеличивает масштаб этого обновления. Обновление The Breach выйдет 30 апреля.

Следующим станет кооператив — следующее крупное обновление после The Breach представит многопользовательский режим, позволяющий до четырех игроков совместно использовать постоянное королевство.

Гарет Кокер возвращается – Знаменитый композитор серии платформенных игр Ori вернулся в Moon Studios, чтобы внести новую музыку в No Rest for the Wicked.

Что в The Breach?

Новая история и области – Игроки продолжат свое путешествие, исследуя Lowland Meadows и Marin Woods, сталкиваясь с новыми угрозами, такими как Harvesters и Balak Taw.

Расширенные боевые действия и билды – Новые архетипы оружия (перчатки и жезлы), новые враги и обновленная система добычи для большего разнообразия билдов.

Улучшения реиграбельности – Динамические изменения мира с системой «Alive», где фракции и враги динамически изменяют игровой мир

Система чумы выпускает на волю новых могущественных врагов и боссов, зараженных чумой. Вспышки чумы теперь происходят по всей Сакре, и игрок может очистить эти регионы, чтобы получить новые мощные зараженные ресурсы.

Переработанные системы — возможность телепортироваться прямо в свой дом, улучшенное укладывание предметов, новые возможности быстрого перемещения, улучшенные чары и значительные улучшения качества жизни, включая улучшения таймеров и полностью переработанную систему хранения.

Хардкорный режим — новый вариант для самых преданных игроков.

Улучшения графики и производительности — улучшенное освещение, улучшенная реализация DLSS и оптимизация для более плавного игрового процесса.

Что дальше?