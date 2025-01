Moon Studios показала тизер крупного обновления The Breach для No Rest for the Wicked

Moon Studios, создатели No Rest for the Wicked представили тизер следующего крупного обновления для игры.

Обновление называется The Breach (Разлом). Оно добавит в игру много нового контента, а так же различные улучшения. Разработчики собираются поделиться подробностями 11 марта на Wicked Inside. В этот же день студия представит обновленный план касательно грядущих обновлений в раннем доступе.

No Rest for the Wicked доступна в раннем доступе Steam с апреля прошлого года. Дата выхода полной версии игры на данный момент неизвестна.