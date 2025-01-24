Moon Studios показала тизер крупного обновления The Breach для No Rest for the Wicked

Moon Studios, создатели No Rest for the Wicked представили тизер следующего крупного обновления для игры.
Обновление называется The Breach (Разлом). Оно добавит в игру много нового контента, а так же различные улучшения. Разработчики собираются поделиться подробностями 11 марта на Wicked Inside. В этот же день студия представит обновленный план касательно грядущих обновлений в раннем доступе.
No Rest for the Wicked доступна в раннем доступе Steam с апреля прошлого года. Дата выхода полной версии игры на данный момент неизвестна.
очень жду эту игру.щас по визуалу больше впечатляют такие рисованные штуки чем что-то графонистое.
Это хоть продолжение кампании, надеюсь? А то уже как-то напрягать начинает, что за год её всё ещё не развили
Крутая игра но 11 марта ждать долго , могли бы и через две недели выпустить или тизер выпустить за две недели до выпуска.
Даешь компанию!
Дождался. Не хотелось проходить только пролог гребаный)
Outlast Trials - Season 2: Project Breach :D
НА самом деле те кто следит внимательно, уже даже видели начертание полной карты No Rest в будущем. А так конечно выпускать обнову раз в полгода-год прям совести у них нет( Возможно реально ситуация с Private Division повлека некоторые трудности(
Она есть в нескольких местах , на площади и в штабе. Вообще Низинные луга которые появятся в обновлении уже были показаны год назад.