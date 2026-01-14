Moon Studios представила трейлер кооперативного режима No Rest for the Wicked

Разработчик серии Ori, Moon Studios, выпустил новый трейлер игрового процесса для своей экшен-RPG, находящейся в раннем доступе, No Rest for the Wicked. Ожидается, что игра получит крупное обновление чем через неделю, добавляющее кооперативный режим.

Игроки могли уже опробовать обновление во время бета-тестирования в течение выходных в конце 2025 года, но начиная со следующей недели, 22 января 2026 года, оно станет доступно всем игрокам. Это новое обновление «переосмысливает традиционный кооперативный многопользовательский режим современных ARPG и MMORPG, позволяя до четырёх игроков совместно использовать бесплатный, постоянно доступный сервер Realm без необходимости присутствия хоста в сети».

Все четыре игрока смогут разделить награды, полученные в бою, а враги будут реагировать по-разному, если у вас три друга на вашей стороне, пытающиеся загнать их в угол. Вы также сможете сотрудничать с друзьями вне боя, так как сможете совместно строить дома, ловить рыбу и, кажется, пройти всю игру втроём.