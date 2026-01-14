Moon Studios представила трейлер кооперативного режима No Rest for the Wicked

Разработчик серии Ori, Moon Studios, выпустил новый трейлер игрового процесса для своей экшен-RPG, находящейся в раннем доступе, No Rest for the Wicked. Ожидается, что игра получит крупное обновление чем через неделю, добавляющее кооперативный режим.
Игроки могли уже опробовать обновление во время бета-тестирования в течение выходных в конце 2025 года, но начиная со следующей недели, 22 января 2026 года, оно станет доступно всем игрокам. Это новое обновление «переосмысливает традиционный кооперативный многопользовательский режим современных ARPG и MMORPG, позволяя до четырёх игроков совместно использовать бесплатный, постоянно доступный сервер Realm без необходимости присутствия хоста в сети».
Все четыре игрока смогут разделить награды, полученные в бою, а враги будут реагировать по-разному, если у вас три друга на вашей стороне, пытающиеся загнать их в угол. Вы также сможете сотрудничать с друзьями вне боя, так как сможете совместно строить дома, ловить рыбу и, кажется, пройти всю игру втроём.
когда выйдет где дата кода релиз? игра бомба но я эту сыворотку 5 раз прошел не финала ни чего !
Ты про этот кооп? Так вот:
Или про выход из раннего доступа?😁
Я дико извиняюсь,а новые регионы добавлять не будем?У вас игра всё ещё не вышла полностью.Ей на минуточку скоро 2 годика стукнет,а финала я всё ещё не увидел и не факт,что на Кайлене всё закончится.Я вот буквально пару часов назад допрошёл последний актуальный контент начиная с подсолнухов и заканчивая,где сломали печать,убил боссов мышей,дошёл до города через кишку(выглядит классно) и как бы иди снова фарми данжи или зоны с заражёнными до нового контента.И это я зашёл в игру спустя полтора года,Карл.И за это время они добавили локацию с подсолнухами,деревню Марин и кусочек финального города.Всего лишь 2 полноценные локи!Какой нах кооп вообще?Для чего?Для кого?В игре тупо негде этому коопу развернуться,там всё в соло на изи убивается.Да и по факту игра не такая уж и большая и крупных арен с врагами почти нет,а если ещё и кооп завести,то интереса вообще никакого не будет.Им давным-давно пора уже игру наконец таки доделывать,а они какой-то фигнёй занимаются.Идиотизм.Крутая игрушка,но 2 года это 2 года.Слишком долго делают.
Хоть бы ещё регион что-ли добавили...Про полноценный релиз уж молчу... Эх...
Локальный кооп есть?