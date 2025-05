Moon Studios принесла извинения за неудачное обновление для No Rest for the Wicked и выпустила первый хотфикс

1 мая Moon Studios выпустила масштабное обновление The Breach для своей экшен-RPG No Rest for the Wicked, добавив в игру множество нового контента: переработанный интерфейс, новые квесты, режим Hardcore и другие улучшения. Однако реакция оказалась далеко не однозначной. Уже на следующий день, 2 мая, соучредитель студии и геймдиректор Томас Малер назвал произошедшее «одним из худших дней в своей жизни».

В Twitter он признал, что обновление оказалось неудачным и вызвало шквал критики. Некоторые игроки сравнили No Rest for the Wicked с неудачным клоном Dark Souls, обвинив разработчиков в ухудшении геймплейного баланса. Малер не стал уходить от ответственности и выпустил неофициальный список изменений, которые планируется внести — 23 пункта, охватывающие всё: от системы дропа до фреймов неуязвимости. По его словам, команда работала без остановки, чтобы разобраться с жалобами и вернуть игрокам комфортную игру.

Он также извинился перед сообществом и пообещал, что в будущем Moon Studios будет тщательнее тестировать обновления перед релизом. Хотфикс, устраняющий наиболее острые проблемы, вышел всего через 55 минут после поста.

Несмотря на технические проблемы, многие игроки встали на сторону Малера, выразив поддержку и отметив, что важно не только то, что ошибки были допущены, но и то, как оперативно на них отреагировали.