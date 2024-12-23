Moon Studios сообщила, что в январе 2025 года поклонников ждет большой анонс, связанный с No Rest for the Wicked

Moon Studios анонсировала, что в январе 2025 года поклонников ждут большие новости, связанные с их проектом No Rest for the Wicked. Разработчики обещают, что в следующем году будут делиться новостями об игре гораздо чаще, преодолев сложный этап, вероятно связанный с закрытием Private Division.
В официальном заявлении команда поблагодарила игроков за поддержку:
2024 год стал важным этапом для нас. Мы запустили No Rest for the Wicked в раннем доступе в апреле и усердно работали, чтобы улучшить игру, опираясь на ваши отзывы. Были добавлены исправления, оптимизации и новый режим roguelite — The Crucible, который увеличивает реиграбельность.
Разработчики также рассказали о текущей работе над обновлением The Breach и другими дополнениями:
«Мы знаем, что вели себя тихо, но скоро всё изменится. Январь принесёт большой анонс, а в течение 2025 года мы будем делиться новостями регулярно».
Moon Studios также поблагодарила фанатов за терпение и поддержку, обещая, что игра станет действительно особенным проектом.
потрясающая игра советую попробовать ранний доступ надеюсь в первой половине 25 выйдет релиз
Private Division. не закрыли а купли село админ
класс) хорошая игра) верю в разработчиков) // Иван Сергеевич
Жуткий год, столько студий убито, как и говорил Свен Винке держателям бумаг важны лишь деньги все остальное не важно.
Но игра очень затянула даже в раннем доступе, классная стилистика и атмосфера.
Если бы им были нужны деньги,они бы наоборот поувольняли всех толерастов и оставили нормальные студии.Тут повестка важнее даже денег.