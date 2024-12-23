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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 324 оценки

Moon Studios сообщила, что в январе 2025 года поклонников ждет большой анонс, связанный с No Rest for the Wicked

butcher69
Новости

Moon Studios анонсировала, что в январе 2025 года поклонников ждут большие новости, связанные с их проектом No Rest for the Wicked. Разработчики обещают, что в следующем году будут делиться новостями об игре гораздо чаще, преодолев сложный этап, вероятно связанный с закрытием Private Division.

В официальном заявлении команда поблагодарила игроков за поддержку:

2024 год стал важным этапом для нас. Мы запустили No Rest for the Wicked в раннем доступе в апреле и усердно работали, чтобы улучшить игру, опираясь на ваши отзывы. Были добавлены исправления, оптимизации и новый режим roguelite — The Crucible, который увеличивает реиграбельность.

Разработчики также рассказали о текущей работе над обновлением The Breach и другими дополнениями:
«Мы знаем, что вели себя тихо, но скоро всё изменится. Январь принесёт большой анонс, а в течение 2025 года мы будем делиться новостями регулярно».

Moon Studios также поблагодарила фанатов за терпение и поддержку, обещая, что игра станет действительно особенным проектом.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
GrYnT101

потрясающая игра советую попробовать ранний доступ надеюсь в первой половине 25 выйдет релиз

-1
Русик_96

Private Division. не закрыли а купли село админ

-1
Пользователь ВКонтакте

класс) хорошая игра) верю в разработчиков) // Иван Сергеевич

-1
TheLokich

Жуткий год, столько студий убито, как и говорил Свен Винке держателям бумаг важны лишь деньги все остальное не важно.

Но игра очень затянула даже в раннем доступе, классная стилистика и атмосфера.

-2
samosan

Если бы им были нужны деньги,они бы наоборот поувольняли всех толерастов и оставили нормальные студии.Тут повестка важнее даже денег.

-4