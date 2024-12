Moon Studios сообщила, что в январе 2025 года поклонников ждет большой анонс, связанный с No Rest for the Wicked

Moon Studios анонсировала, что в январе 2025 года поклонников ждут большие новости, связанные с их проектом No Rest for the Wicked. Разработчики обещают, что в следующем году будут делиться новостями об игре гораздо чаще, преодолев сложный этап, вероятно связанный с закрытием Private Division.

В официальном заявлении команда поблагодарила игроков за поддержку:

2024 год стал важным этапом для нас. Мы запустили No Rest for the Wicked в раннем доступе в апреле и усердно работали, чтобы улучшить игру, опираясь на ваши отзывы. Были добавлены исправления, оптимизации и новый режим roguelite — The Crucible, который увеличивает реиграбельность.

Разработчики также рассказали о текущей работе над обновлением The Breach и другими дополнениями:

«Мы знаем, что вели себя тихо, но скоро всё изменится. Январь принесёт большой анонс, а в течение 2025 года мы будем делиться новостями регулярно».

Moon Studios также поблагодарила фанатов за терпение и поддержку, обещая, что игра станет действительно особенным проектом.