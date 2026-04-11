ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.1 566 оценок

Moon Studios выпустила новый патч для No Rest for the Wicked перед "финальным рывком" к версии 1.0

Создатели экшен-RPG No Rest for the Wicked представили новое хотфикс-обновление: оно не добавляет новый контент, но содержит множество правок.

В Moon Studios заявили, что выпустили патч "перед тем, как совершить финальный рывок к подготовке релиза версии 1.0". Похоже, команда бросит все силы на полноценный запуск игры. В апдейте разработчики внесли изменения, основанные на отзывах игроков:

  • Правки в звуки при замене рун;
  • Улучшения в компендиуме;
  • Улучшенные визуальные эффекты во время парирований и критических ударов;
  • Возможность сделать "бэкстэб" в дуэлях с другими игроками;
  • Индикатор стойкости у каждого участника поединка;
  • Переработка шипов и корректировка баланса;
  • Исправлено свыше 40 багов, в том числе связанных с боевой системой, врагами и интерфейсом.

Дата полного релиза No Rest for the Wicked пока не объявлена. Игра находится в раннем доступе Steam с апреля 2024 года.

ПК Обновления
4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий