Moon Studios выпустила новый патч для No Rest for the Wicked перед "финальным рывком" к версии 1.0

Создатели экшен-RPG No Rest for the Wicked представили новое хотфикс-обновление: оно не добавляет новый контент, но содержит множество правок.

В Moon Studios заявили, что выпустили патч "перед тем, как совершить финальный рывок к подготовке релиза версии 1.0". Похоже, команда бросит все силы на полноценный запуск игры. В апдейте разработчики внесли изменения, основанные на отзывах игроков:

Правки в звуки при замене рун;

Улучшения в компендиуме;

Улучшенные визуальные эффекты во время парирований и критических ударов;

Возможность сделать "бэкстэб" в дуэлях с другими игроками;

Индикатор стойкости у каждого участника поединка;

Переработка шипов и корректировка баланса;

Исправлено свыше 40 багов, в том числе связанных с боевой системой, врагами и интерфейсом.

Дата полного релиза No Rest for the Wicked пока не объявлена. Игра находится в раннем доступе Steam с апреля 2024 года.