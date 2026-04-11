Moon Studios выпустила новый патч для No Rest for the Wicked перед "финальным рывком" к версии 1.0

Создатели экшен-RPG No Rest for the Wicked представили новое хотфикс-обновление: оно не добавляет новый контент, но содержит множество правок.
В Moon Studios заявили, что выпустили патч "перед тем, как совершить финальный рывок к подготовке релиза версии 1.0". Похоже, команда бросит все силы на полноценный запуск игры. В апдейте разработчики внесли изменения, основанные на отзывах игроков:
- Правки в звуки при замене рун;
- Улучшения в компендиуме;
- Улучшенные визуальные эффекты во время парирований и критических ударов;
- Возможность сделать "бэкстэб" в дуэлях с другими игроками;
- Индикатор стойкости у каждого участника поединка;
- Переработка шипов и корректировка баланса;
- Исправлено свыше 40 багов, в том числе связанных с боевой системой, врагами и интерфейсом.
Дата полного релиза No Rest for the Wicked пока не объявлена. Игра находится в раннем доступе Steam с апреля 2024 года.