На релизе No Rest for the Wicked может не выйти на Xbox

No Rest For The Wicked — последняя игра от Moon Studios, известной благодаря нашумевшей серии Ori. Хотя ранее компания работала с Microsoft, отношения между ними были не самыми лучшими после окончания сотрудничества.

Томас Малер, генеральный директор Moon Studios, недавно прокомментировал выход No Rest For The Wicked на консолях. По его словам, изначально игра может выйти только на PS5 и, возможно, Switch 2, без Xbox. В чём причина? «Текущие рыночные условия».

На самом деле, учитывая текущие рыночные условия, мы можем выпустить игру только на PS5 и, возможно, на Switch 2 — нам нужно обсудить с Microsoft, что будет иметь смысл для Xbox.

По словам Малера, цель студии — поддерживать все текущие консоли, но первоочередной приоритет будет зависеть от количества и рыночной жизнеспособности, что для него означает запуск сначала на PS5.

Мы хотим поддерживать консоли, и, судя по количеству, выпуск PS5 сейчас наиболее целесообразен. В конечном итоге мы выпустим игру на всех платформах, но, вероятно, не одновременно.

Малер заявляет, что им необходимо принять это решение, поскольку создание полной версии для консолей требует больших ресурсов.

Moon Studios ставит качество превыше всего, поэтому, если мы собираемся что-то сделать, мы не хотим торопиться, чтобы сделать это правильно.

Игра уже была анонсирована для Xbox, но комментарии Малера указывают на то, что версия для консоли Microsoft может выйти позже остальных. Тем не менее, генеральный директор подчёркивает, что «на данный момент нет никаких официальных подтверждений».

No Rest for the Wicked в настоящее время доступна на ПК в раннем доступе, дата выхода финальной версии пока неизвестна.