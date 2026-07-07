No Rest for the Wicked достигла продаж в 2 млн копий - игра всё ещё находится в раннем доступе

Moon Studios объявила о продажах игры No Rest for the Wicked. Эта амбициозная RPG уже достигла отметки в 2 миллиона копий, хотя с апреля 2024 года она доступна только в раннем доступе Steam.

Выпуск версии 1.0 для ПК и PS5 запланирован на октябрь. Краткое заявление разработчиков говорит о том, что ожидание того стоит:

Вас 2 000 000! Мы невероятно благодарны! Мы хотим поблагодарить вас, наших игроков, за то, что вы с нами!

Пока неизвестно, когда No Rest for the Wicked выйдет на Xbox Series X/S.