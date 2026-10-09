No Rest for the Wicked готовится к версии 1.0 - Moon Studios показала новые места и обещает ещё больше контента

Moon Studios готовит масштабное расширение мира No Rest for the Wicked к выходу версии 1.0. Разработчики обещают открыть весь остров Изола-Сакра, добавив множество новых локаций с собственными особенностями и атмосферой.

Среди показанных мест — Сильванская лощина с окаменевшим лесом и сапфировыми озёрами, а также древний Реликварий, хранящий давние тайны. Помимо них, игроков ждут заснеженный регион и столица, напоминающая Анор Лондо из Dark Souls. Последняя также предложит вертикальную структуру уровней, что должно разнообразить исследование города.

Полноценный релиз No Rest for the Wicked состоится в марте 2027 года на PC и PS5. До конца октября Moon Studios проведёт новую презентацию Wicked Inside, посвящённую контенту, который появится в игре к выходу версии 1.0.