No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.1 566 оценок

No Rest for the Wicked отмечает 2 года в раннем доступе - продано 1,7 млн копий

monk70 monk70

Студия Moon Studios отпраздновала вторую годовщину с момента выхода No Rest for the Wicked в ранний доступ. За это время проект заметно вырос благодаря обратной связи игроков — разработчики прямо отмечают, что именно сообщество помогло формировать текущее состояние игры.

По данным команды, тираж уже превысил 1,7 миллиона копий и продолжает увеличиваться. В студии подчёркивают, что активно работают над полноценным релизом версии 1.0, а также не забывают о будущей консольной версии.

В обращении к фанатам разработчики обошлись без громких заявлений, но дали понять главное: проект развивается и останавливаться они не собираются. Годовщину команда решила отметить вместе с сообществом, поблагодарив игроков за поддержку на протяжении этих двух лет.

Комментарии:  15
muxamor2011

релиз как я понимаю они отметить не планируют ?
а так да. класс. 2 года как я купил игру и ни разу её не запустил. ждем релиза дальше...

5
vertehwost

Ранний доступ это зло в чистом виде

4
Mad_cloud

Стоит ли брать ?

1
Пользователь ВКонтакте

2 года раннего доступа..😅👍 // Женя Афанасьев

1
Сережаа

Ранний доступ = поздний релиз

1
