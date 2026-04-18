No Rest for the Wicked отмечает 2 года в раннем доступе - продано 1,7 млн копий

Студия Moon Studios отпраздновала вторую годовщину с момента выхода No Rest for the Wicked в ранний доступ. За это время проект заметно вырос благодаря обратной связи игроков — разработчики прямо отмечают, что именно сообщество помогло формировать текущее состояние игры.

По данным команды, тираж уже превысил 1,7 миллиона копий и продолжает увеличиваться. В студии подчёркивают, что активно работают над полноценным релизом версии 1.0, а также не забывают о будущей консольной версии.

В обращении к фанатам разработчики обошлись без громких заявлений, но дали понять главное: проект развивается и останавливаться они не собираются. Годовщину команда решила отметить вместе с сообществом, поблагодарив игроков за поддержку на протяжении этих двух лет.