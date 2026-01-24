No Rest for the Wicked побила свой рекорд онлайна благодаря кооперативному обновлению и бесплатным выходным

На днях No Rest for the Wicked получила обновление в Steam, которое включает многопользовательский режим. Разработчики также дали возможность попробовать игру бесплатно на этих выходных.
Похоже, игроки ждали именно этого, потому что вскоре игра привлекла более 47 тысяч одновременных игроков в пиковый период (по состоянию на 24 января). Для сравнения, в предыдущий пик одновременных игроков был достигнут в начале раннего доступа в апреле 2024 года. Тогда пиковое значение составляло 36 276 игроков.
No Rest for the Wicked — это первая экшен-ролевая игра от Moon Studios, команды, создавшей знаменитые игры серии Ori. В этой игре разработчики осваивают новые территории в жанре, снова полагаясь на впечатляющую, высококачественную графику, призванную произвести впечатление с самого начала.
С 18 апреля 2024 года игра находится в раннем доступе и в настоящее время имеет рейтинг «в основном положительный» и 79% положительных отзывов из 47 тыс обзоров.
Почему я каждый раз слышу про высококачественную графику, а на скринах показывают какие-то полурисованные модели облитые фильтрами?
Потому что на скринах приближенная камера, когда играешь с дефолт камерой, картинка очень приятная. // Данила Комиссаров
Все круто, но хочется один экран на 2х как в PoE 2 например. // Павел Федосов
Вот только сервера в РФ не работают, а для соло игры дороговато за фулл прайс, поиграть можно но со скидкой не меньше в 60% я думаю. Так что покупать или нет уже ваш выбор
Я считаю наоборот, за такой качественный продукт можно брать больше 1800 рублей. С первой минуты понятно, что игра мега качественная, с классным импактом, что редкость в наше время. // Данила Комиссаров
Что за сервера случаем не от амазона ? Все очень печально с ним.
Стоит вообще играть или еще не полный сюжет там.
Не, вы что, тут чел утверждает что игра никому не нужна.
Нее игра крутая.Тут даже нормальные соулс элементы.