No Rest for the Wicked побила свой рекорд онлайна благодаря кооперативному обновлению и бесплатным выходным

На днях No Rest for the Wicked получила обновление в Steam, которое включает многопользовательский режим. Разработчики также дали возможность попробовать игру бесплатно на этих выходных.

Похоже, игроки ждали именно этого, потому что вскоре игра привлекла более 47 тысяч одновременных игроков в пиковый период (по состоянию на 24 января). Для сравнения, в предыдущий пик одновременных игроков был достигнут в начале раннего доступа в апреле 2024 года. Тогда пиковое значение составляло 36 276 игроков.

No Rest for the Wicked — это первая экшен-ролевая игра от Moon Studios, команды, создавшей знаменитые игры серии Ori. В этой игре разработчики осваивают новые территории в жанре, снова полагаясь на впечатляющую, высококачественную графику, призванную произвести впечатление с самого начала.

С 18 апреля 2024 года игра находится в раннем доступе и в настоящее время имеет рейтинг «в основном положительный» и 79% положительных отзывов из 47 тыс обзоров.