No Rest for the Wicked подорожает до $60 после выхода из раннего доступа - глава Moon Studios объяснил причину

No Rest for the Wicked от Moon Studios, изменит цену с $40 до $60 при выходе версии 1.0 и завершении раннего доступа в Steam. Об этом сообщил глава студии Томас Махлер в X(Twitter), напомнив, что текущее снижение цены на 40% — временное предложение для ранних покупателей.

Махлер объяснил выбор ценовой стратегии желанием вознаградить игроков, которые поддерживают проект на ранних этапах разработки: «Причина, по которой игра стартовала с $40, проста: игроки раннего доступа заслуживают дополнительную любовь. Baldur’s Gate 3 вышла в ранний доступ по полной цене, и лично мне такой подход никогда не нравился».

Руководитель студии подчеркнул, что $60 — это цена премиального проекта, которая станет актуальной после добавления большего объёма контента, улучшенной полировки и финальной версии игры. Ранний доступ позволяет команде собирать отзывы игроков и улучшать игру по ходу разработки, а более низкая стартовая цена стимулирует сообщество подключаться к этому процессу.

Махлер добавил, что предупреждает о будущем повышении цены заранее, чтобы никто не оказался удивлён:

«Если вы колеблетесь, текущая распродажа — отличный момент, чтобы присоединиться».

Подход Moon Studios отличается от стратегии Larian с Baldur’s Gate 3, которая стартовала в раннем доступе по полной цене. В то время как одни студии считают, что высокая стартовая цена отражает масштаб и качество игры, другие предпочитают постепенное увеличение стоимости, награждая ранних игроков за поддержку и вклад в разработку.