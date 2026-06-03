No Rest for the Wicked покинет ранний доступ в октябре - Moon Studios готовит крупнейшее обновление игры

Студия Moon Studios, известная по дилогии Ori, на презентации State of Play представила новый трейлер мрачной экшен-RPG No Rest for the Wicked и наконец назвала сроки выхода полной версии. Игра покинет ранний доступ в октябре 2026 года и одновременно выйдет на ПК и PlayStation 5. Версии для Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 появятся позднее.

С момента запуска в раннем доступе проект уже разошёлся тиражом более 1,8 миллиона копий, что для новой интеллектуальной собственности выглядит весьма внушительным результатом. Теперь разработчики готовят релиз версии 1.0, которая фактически станет крупнейшим обновлением в истории игры.

Moon Studios обещает более 60 часов нового контента, свыше 15 детально проработанных регионов для исследования, новых боссов, врагов и оружие. Одним из главных нововведений станет полностью переработанная система классов, которая позволит создавать уникальные билды даже при использовании одинакового снаряжения.

Кроме того, игроков ждут режим «Орда», расширенный эндгейм-контент, постоянный мультиплеер с развивающимися мирами, а также финальная сюжетная арка, завершение которой поклонники обсуждают ещё с 2024 года. Сразу после релиза будет доступна полноценная кроссплатформенная игра и перенос сохранений между ПК и консолями.

Для ранних покупателей подготовлен набор Founder’s Pack с эксклюзивными бонусами, включая особое убежище, уникальное оружие и доступ к отдельному тестовому серверу.

Судя по объёму заявленных изменений, версия 1.0 выглядит не просто формальным выходом из раннего доступа, а полноценным перезапуском проекта. Если Moon Studios удастся реализовать все обещанные улучшения, No Rest for the Wicked вполне может закрепиться среди самых заметных RPG в стиле Souls последних лет и стать для студии новым крупным успехом после серии Ori.