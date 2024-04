No Rest for the Wicked получила хвалебный трейлер

Несмотря на то, что игра вышла в ранний доступ на прошлой неделе, Moon Studios провела большую работу по улучшению No Rest for the Wicked. Ролевая игра уже получила множество положительных отзывов и в честь этого был выпущен хвалебный трейлер.

В No Rest for the Wicked, представляющей собой смесь Dark Souls, Diablo и немного элементов из игр на выживание, игрокам предстоит уничтожить Мор.

С момента выхода в ранний доступ для ПК игра получила множество исправлений, но это только начало. Moon Studios планирует добавить поддержку мультиплеера и фермерства в будущих обновлениях, а также новые сюжетные материалы, зоны, врагов, боссов и многое другое.