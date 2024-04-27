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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 166 оценок

No Rest for the Wicked получила хвалебный трейлер

butcher69
Новости

Несмотря на то, что игра вышла в ранний доступ на прошлой неделе, Moon Studios провела большую работу по улучшению No Rest for the Wicked. Ролевая игра уже получила множество положительных отзывов и в честь этого был выпущен хвалебный трейлер.

В No Rest for the Wicked, представляющей собой смесь Dark Souls, Diablo и немного элементов из игр на выживание, игрокам предстоит уничтожить Мор.

С момента выхода в ранний доступ для ПК игра получила множество исправлений, но это только начало. Moon Studios планирует добавить поддержку мультиплеера и фермерства в будущих обновлениях, а также новые сюжетные материалы, зоны, врагов, боссов и многое другое.

-8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Идут по пути Starfield? Сначала игру почините, а потом хвастайтесь!

-6
DanteAwake

Ты посмотри динамику отзывов на нее в стим

-1
Kaskad131

кошмар

-1