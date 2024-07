No Rest for The Wicked получила крупное контентное обновление

Moon Studios выпустила новое крупное обновление для No Rest For The Wicked, которая находится в раннем доступе. Обновление вносит расширения и изменения в Горнило церимов, а также другие новые функции.

Горнило уже существовало в первоначальном выпуске No Rest For The Wicked, но Moon Studios утверждает, что оно было лишь частью того, что они хотели. Теперь студия превращает его во внутриигровой рогалик. Moon Studios утроила количество случайных камер, внесла изменения в художественную тему региона и добавила нового торговца NPC.

Кроме того, была добавлена ​​новая система игрового процесса под названием Эхо, которое позволяет игрокам настраивать сеансы с различными преимуществами и эффектами для построения своего персонажа. Параметры Эха рандомизированы, чтобы обеспечить разнообразие между каждым сеансом.

Появилась новая фракция врагов под названием Мрак, присутствующая именно в Горниле. Есть расширение в разных регионах игры, улучшения снаряжения и управления снаряжением, улучшенный бой с новыми эффектами, такими как Замораживание, Разрушение, Разрыв и многое другое.

Если вы хотите подробно ознакомиться со всеми изменениями в обновлении No Rest for The Wicked, вы можете найти их в официальных заметках.