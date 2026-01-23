ЧАТ ИГРЫ
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 510 оценок

No Rest for the Wicked получила крупное обновление с кооперативом до четырёх игроков

AceTheKing AceTheKing

Студия Moon Studios выпустила крупное обновление для игры No Rest for the Wicked, находящейся в раннем доступе, которое добавляет полноценный кооперативный режим до четырех игроков.

Особенностью нового режима является возможность игроков присоединяться к серверу в любое время, даже если создатель кампании не в сети. Игровой баланс будет специально переработан для кооператива - врагов станет больше, и они станут сильнее по сравнению с одиночным режимом.

Разработчики признались, что это обновление стало для них самым сложным в истории студии. Им приходилось постоянно тестировать, исправлять ошибки и пересобирать систему, чтобы кооператив не был просто формальным дополнением, а предлагал качественный игровой опыт.

