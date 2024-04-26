ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 159 оценок

No Rest for the Wicked получила пятый хотфикс - разработчики улучшили оптимизацию и баланс в игре

AceTheKing
Новости

Сегодня разработчики из Moon Studios выпустили пятый хотфикс для игры No Rest for the Wicked. В нем разработчики исправили баланс, а так же улучшили оптимизацию игры. Полный список изменений довольно внушительный.

По словам разработчиков, хотфикс значительно улучшает производительность игры, привносит изменения баланса, увеличивает размер инвентаря, добавляет поддержку соотношении 32:9. Так же в игру добавили 8 новых щитов, внесли правки в локализацию и исправили ряд прочих ошибок.

Разработчики проделали работу по улучшению оптимизации игры, в том числе после патча должно уменьшиться дергание изображения во время перемещения персонажа при загрузке ассетов игры.

На данный момент No Rest for the Wicked находится в раннем доступе в Steam.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
FrankPank

фпс как был на дне так и остался. Чем больше ты проводишь время в игре тем меньше фпс 1 час игры 90 черз 3 часа 45 в том же месте

2
FlagGes

Она как я понял не делает самоочистку

0
RickeyIMBA

ты не понимаешь это челлендж

0
Alex40001

да там уже стабильно должно быть прошлые тоже про оптимизацию были. а в итоге лаг в секунду при беге и локации загружаются неполностью

0
Dj Dorf

Гдееееееееееееее эти фиксы все одновления делают это го вн ище еще хуже

-1