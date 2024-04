No Rest for the Wicked получила пятый хотфикс - разработчики улучшили оптимизацию и баланс в игре

Сегодня разработчики из Moon Studios выпустили пятый хотфикс для игры No Rest for the Wicked. В нем разработчики исправили баланс, а так же улучшили оптимизацию игры. Полный список изменений довольно внушительный.

По словам разработчиков, хотфикс значительно улучшает производительность игры, привносит изменения баланса, увеличивает размер инвентаря, добавляет поддержку соотношении 32:9. Так же в игру добавили 8 новых щитов, внесли правки в локализацию и исправили ряд прочих ошибок.

Разработчики проделали работу по улучшению оптимизации игры, в том числе после патча должно уменьшиться дергание изображения во время перемещения персонажа при загрузке ассетов игры.

На данный момент No Rest for the Wicked находится в раннем доступе в Steam.