No Rest for the Wicked получила пятый хотфикс - разработчики улучшили оптимизацию и баланс в игре

Сегодня разработчики из Moon Studios выпустили пятый хотфикс для игры No Rest for the Wicked. В нем разработчики исправили баланс, а так же улучшили оптимизацию игры. Полный список изменений довольно внушительный.
По словам разработчиков, хотфикс значительно улучшает производительность игры, привносит изменения баланса, увеличивает размер инвентаря, добавляет поддержку соотношении 32:9. Так же в игру добавили 8 новых щитов, внесли правки в локализацию и исправили ряд прочих ошибок.
Разработчики проделали работу по улучшению оптимизации игры, в том числе после патча должно уменьшиться дергание изображения во время перемещения персонажа при загрузке ассетов игры.
На данный момент No Rest for the Wicked находится в раннем доступе в Steam.
фпс как был на дне так и остался. Чем больше ты проводишь время в игре тем меньше фпс 1 час игры 90 черз 3 часа 45 в том же месте
Она как я понял не делает самоочистку
ты не понимаешь это челлендж
да там уже стабильно должно быть прошлые тоже про оптимизацию были. а в итоге лаг в секунду при беге и локации загружаются неполностью
Гдееееееееееееее эти фиксы все одновления делают это го вн ище еще хуже