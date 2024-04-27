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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 167 оценок

No Rest for the Wicked получила шестой хотфикс - новые предметы и улучшения производительности

Flint7707
Новости

Разработчики выпустили шестой хотфикс к игре No Rest For the Wicked с новыми предметами для факелов, а также дополнительными улучшениями производительности и визуальными улучшениями.

Было уменьшено ненужное выделение памяти для общего рендеринга, тумана и других игровых систем и много другое.

Полный список изменений можно посмотреть тут

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Alex40001

лучше не стало

1
macsim702

астанавитес!!

1
pudovik1704

Пипец,я уже задолбался каждый день качать..

1
saa0891

Что то я даже не припомню разрабов которые так быстро клепали фиксы, игра только вышла а уже шестой фикс слепили.

0
hpi

Так игра в раннем доступе. Плюс они с игроками на прямой связи а от этого зависит их заработок.

1
Niphestotel

Что сказать, работают люди. Вот в чем смысл раннего доступа, быть на связи с игроками и делать игру лучше.

0
Shakodzyn

Разрабы вообще не спят походу. Молодчики)))

-1