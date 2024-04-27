No Rest for the Wicked получила шестой хотфикс - новые предметы и улучшения производительности

Разработчики выпустили шестой хотфикс к игре No Rest For the Wicked с новыми предметами для факелов, а также дополнительными улучшениями производительности и визуальными улучшениями.
Было уменьшено ненужное выделение памяти для общего рендеринга, тумана и других игровых систем и много другое.
Полный список изменений можно посмотреть тут
лучше не стало
астанавитес!!
Пипец,я уже задолбался каждый день качать..
Что то я даже не припомню разрабов которые так быстро клепали фиксы, игра только вышла а уже шестой фикс слепили.
Так игра в раннем доступе. Плюс они с игроками на прямой связи а от этого зависит их заработок.
Что сказать, работают люди. Вот в чем смысл раннего доступа, быть на связи с игроками и делать игру лучше.
Разрабы вообще не спят походу. Молодчики)))