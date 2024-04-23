No Rest For The Wicked получила третий хотфикс - улучшена производительность, баланс, добыча, сбор урожая, графика

Разработчики выпускают самое большое исправление третий хотфикс к игре No Rest For the Wicked
В данном хотфиксе была улучшена производительность, баланс, добычу, сбор урожая, графика, так же исправили блокировку прогресса и добавили новые опции на экране настроек. Несколько десятков других ошибок в остальной части игры также были исправлены.
Разработчики просят игроков продолжать присылать им свои отзывы (и сообщения об ошибках)
Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке, и имейте в виду, что это уже второй патч за столько короткое время, а впереди еще много.
Flint7707 нашел себе золотую жилу))
в следующей серии - No Rest For The Wicked получила червертый хотфикс в раннем доступе
при чем тут золотая жила, сам играю в эту игру ну и по обновлениям игроков информирую, что в этом плохого?
лучше б информировал о том, когда пиратку обновлять.
уже можно
репаки быстро обновляются))
хз кстати че в этой игре такого, супер сырая ее еще год доделывать) никогда не думал что разрабы ORI в мусорную стратегию уйдут игры в раннем доступе
Вот это я понимаю разрабы серьезно взялись за исправление косяков при чём реально прислушиваются к игрокам, хотелось бы увидеть тест что там с оптимизоном стало после этих фиксов.
Исправлена утечка, из-за которой при длительной игре увеличивалась загрузка памяти и процессора.
Добавлена опция регулировки масштаба камеры.
Добавлено новое меню для выхода из игры, которое включает в себя выход в главное меню и выход на рабочий
у меня на 4090 фризы при разбитии бочек ) ну это до патча было щас хз, долго им придется чинить ее
А почему никто не освещает количество хотфиксов старфилда? Это разве не важнее чем зарегионлоченая баганная и скучная игра в раннем доступе? Как вы могли пропустить 79-й хотфикс Обливиона. Не порядок! Исправляйтесь и держите нас в курсе каждого мельчайшего хотфикса!
Про Обливион не понял.