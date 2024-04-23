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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.7 137 оценок

No Rest For The Wicked получила третий хотфикс - улучшена производительность, баланс, добыча, сбор урожая, графика

Flint7707
Новости

Разработчики выпускают самое большое исправление третий хотфикс к игре No Rest For the Wicked

В данном хотфиксе была улучшена производительность, баланс, добычу, сбор урожая, графика, так же исправили блокировку прогресса и добавили новые опции на экране настроек. Несколько десятков других ошибок в остальной части игры также были исправлены.

Разработчики просят игроков продолжать присылать им свои отзывы (и сообщения об ошибках)

Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке, и имейте в виду, что это уже второй патч за столько короткое время, а впереди еще много.

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0
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

Flint7707 нашел себе золотую жилу))

в следующей серии - No Rest For The Wicked получила червертый хотфикс в раннем доступе

4
Flint7707

при чем тут золотая жила, сам играю в эту игру ну и по обновлениям игроков информирую, что в этом плохого?

0
001fess Flint7707

лучше б информировал о том, когда пиратку обновлять.

1
Flint7707 001fess

уже можно

-2
RickeyIMBA 001fess

репаки быстро обновляются))

0
RickeyIMBA Flint7707

хз кстати че в этой игре такого, супер сырая ее еще год доделывать) никогда не думал что разрабы ORI в мусорную стратегию уйдут игры в раннем доступе

-2
saa0891

Вот это я понимаю разрабы серьезно взялись за исправление косяков при чём реально прислушиваются к игрокам, хотелось бы увидеть тест что там с оптимизоном стало после этих фиксов.

Исправлена утечка, из-за которой при длительной игре увеличивалась загрузка памяти и процессора.

Добавлена опция регулировки масштаба камеры.

Добавлено новое меню для выхода из игры, которое включает в себя выход в главное меню и выход на рабочий

2
RickeyIMBA

у меня на 4090 фризы при разбитии бочек ) ну это до патча было щас хз, долго им придется чинить ее

0
Hevin

А почему никто не освещает количество хотфиксов старфилда? Это разве не важнее чем зарегионлоченая баганная и скучная игра в раннем доступе? Как вы могли пропустить 79-й хотфикс Обливиона. Не порядок! Исправляйтесь и держите нас в курсе каждого мельчайшего хотфикса!

0
hpi

Про Обливион не понял.

0