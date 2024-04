No Rest For The Wicked получила второй хотфикс в раннем доступе

Разработчики не останавливаются и выпускают уже второй хотфикс к игре No Rest For the Wicked Сегодняшнее исправление направлено на улучшение производительности. Так же было улучшено появление врагов в Безымянном перевале, исправлены некоторые пробелы в локализации и исправили несколько ошибок.

Разработчики просят игроков продолжать присылать им свои отзывы (и сообщения об ошибках)

Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке , и имейте в виду, что это уже второй патч за столько короткое время, а впереди еще много.