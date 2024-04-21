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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.6 116 оценок

No Rest For The Wicked получила второй хотфикс в раннем доступе

Flint7707
Новости

Разработчики не останавливаются и выпускают уже второй хотфикс к игре No Rest For the Wicked Сегодняшнее исправление направлено на улучшение производительности. Так же было улучшено появление врагов в Безымянном перевале, исправлены некоторые пробелы в локализации и исправили несколько ошибок.

Разработчики просят игроков продолжать присылать им свои отзывы (и сообщения об ошибках)

Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке , и имейте в виду, что это уже второй патч за столько короткое время, а впереди еще много.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
V1RuS.pr||0

ну чё,диаблу с пойкой бросать,или еще рано?

0
Лицо со шрамом

Самое время , эта игра очень крутая , потенциал есть .

0
Alex40001

ну да ну да русскую локализацию то с китайского то с английского . уебищьное подземелье поправили где перс под тяжелым волшебным цветочком бегает?

-1
Observia

а что с тем подземельем?

0
Лицо со шрамом Observia

Там все норм , единственное что я его прошел с 4 раза потому как там нельзя сохраниться , маленько задушило это меня.

0