No Rest For The Wicked получила второй хотфикс в раннем доступе

Разработчики не останавливаются и выпускают уже второй хотфикс к игре No Rest For the Wicked Сегодняшнее исправление направлено на улучшение производительности. Так же было улучшено появление врагов в Безымянном перевале, исправлены некоторые пробелы в локализации и исправили несколько ошибок.
Разработчики просят игроков продолжать присылать им свои отзывы (и сообщения об ошибках)
Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке , и имейте в виду, что это уже второй патч за столько короткое время, а впереди еще много.
ну чё,диаблу с пойкой бросать,или еще рано?
Самое время , эта игра очень крутая , потенциал есть .
ну да ну да русскую локализацию то с китайского то с английского . уебищьное подземелье поправили где перс под тяжелым волшебным цветочком бегает?
а что с тем подземельем?
Там все норм , единственное что я его прошел с 4 раза потому как там нельзя сохраниться , маленько задушило это меня.