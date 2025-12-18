ЧАТ ИГРЫ
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 498 оценок

No Rest for the Wicked получит кооперативное обновление 22 января 2026 года; открытое бета-тестирование уже доступно

monk70 monk70

Moon Studios выпустит кооперативное обновление «Together» для версии раннего доступа экшен-RPG No Rest for the Wicked 22 января 2026 года, объявил разработчик. Открытое бета-тестирование доступно до 22 декабря.

Moon Studios сегодня поделились ранее не демонстрировавшимся кооперативным геймплеем и обсудили новые подробности предстоящего обновления для кооперативного многопользовательского режима, которое получило соответствующее название «Together». Это масштабное обновление принесёт долгожданные функции, такие как кооперативные бои, обновления оружия, общие ресурсы, поселения и многое другое, в которые смогут играть до четырёх игроков в общих постоянно существующих мирах.

В настоящее время No Rest for the Wicked находится в раннем доступе для ПК в Steam. Полный релиз запланирован для PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

