Moon Studios объявила даты следующего открытого бета-тестирования ролевого экшена No Rest for the Wicked. Оно начнётся 17 декабря и продлится до 4 января 2027 года. Главным нововведением станет переработанная система классов с 384 классовыми чертами, 24 классами и множеством возможных комбинаций.

Полноценный релиз игры изначально планировался на октябрь 2026 года, однако разработчики перенесли его на март 2027-го. В студии объяснили задержку необходимостью доработать систему классов и небольшим размером команды. По словам авторов, они не хотят жертвовать качеством проекта ради соблюдения первоначальных сроков.

В Moon Studios также обещали провести дополнительные закрытые и открытые тестирования до полноценного релиза. Подробности предстоящей беты разработчики раскроют позднее.

В качестве компенсации за перенос все, кто приобретёт No Rest for the Wicked до января 2027 года, получат специальные награды основателя после выхода версии 1.0. В январе также откроются предзаказы на игру для PlayStation.

Сейчас No Rest for the Wicked доступна в раннем доступе Steam.