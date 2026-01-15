No Rest for the Wicked разошлась тиражом в 1 миллион копий в Steam

Разработчики No Rest for the Wicked из Moon Studios объявили о важном рубеже — продажи игры в Steam превысили 1 миллион копий. Существенную роль в этом успехе сыграло сообщество, поддержавшее проект на этапе раннего доступа и активно участвовавшее в его развитии.

Авторы подчеркнули, что обратная связь игроков помогла сформировать текущее состояние игры, и поблагодарили фанатов за доверие и поддержку. Уже на следующей неделе состоится запуск обновления No Rest for the Wicked Together, которое расширит социальные и кооперативные возможности проекта и, по словам разработчиков, сделает сообщество ещё более сплочённым.

Команда отметила, что воспринимает достигнутый результат не как финиш, а как важный этап на пути дальнейшего развития игры.