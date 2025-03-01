No Rest for the Wicked стала доступна в российском Steam

No Rest for the Wicked от Moon Studios неожиданно стала доступна для российских игроков в Steam спустя почти год после релиза. Когда игра вышла в апреле прошлого года, она была недоступна для игроков из России и тогда глава студии Тома Малер пообещал сделать всё возможное, чтобы каждый игрок смог насладить его проектом.
Несколько дней назад на странице игры в Steam произошли изменения – место предыдущего издателя Private Division заняла сама Moon Studios GmbH и игра стала доступна для покупки в России за 1700 рублей, что является самой низкой ценой из всех.
Задумка понравилась конечно,но долговато что то пилят,Увидеть бы уже продолжение сюжета и как будет работать онлайн,пвп(если будет вообще) то можно и купить.Обещают вроде бы в марте продолжение будем смотреть.
Вот в регион и вернули, ибо деньги кончились. Пытаются хотя бы на бутерброды собрать
Ладно если бы игра была хорошей, а так и бесплатно не нужна...
поясни
Неприятный визуальный стиль, засветы, скучная прокачка, но это хрен бы с ним. Меня больше вывело из себя то, что разработчики затягивают геймплей. Постоянные побегушки туда-обратно. Только думаешь, что уже уходишь с локации, но надо найти ключ, а чтобы найти ключ надо какой-то сундук, а там заяц, утка, яйцо и т.д. Единственный плюс это боевка. Выгодно отличает от других похожих игр, но и она сделана как-то так. Анимации топорные.
Согласен. Игра норм только до того момента как ты добераешся до города, а дальше начинается какая-то мобилка.