No Rest for the Wicked стала доступна в российском Steam

No Rest for the Wicked от Moon Studios неожиданно стала доступна для российских игроков в Steam спустя почти год после релиза. Когда игра вышла в апреле прошлого года, она была недоступна для игроков из России и тогда глава студии Тома Малер пообещал сделать всё возможное, чтобы каждый игрок смог насладить его проектом.

Несколько дней назад на странице игры в Steam произошли изменения – место предыдущего издателя Private Division заняла сама Moon Studios GmbH и игра стала доступна для покупки в России за 1700 рублей, что является самой низкой ценой из всех.