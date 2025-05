No Rest for the Wicked станет доступнее - крупный патч упростит геймплей

Студия Moon готовит масштабный Patch 1 для No Rest for the Wicked, который выйдет сразу после четвёртого хотфикса. Главные цели обновления — сделать игру дружелюбнее для новичков и комфортнее для всех игроков.

Появятся уровни сложности мира: это позволит новичкам наслаждаться историей без чрезмерного стресса, а ветеранам — сохранить вызов. Также добавят свободную телепортацию между активированными точками.

Руны ждёт переработка: базовая лечебная будет доступна сразу, а у Элеоноры можно будет закрепить до четырёх рун независимо от оружия. Улучшат и управление — карта будет открываться одним нажатием, а жесты — удержанием кнопки на геймпаде.

Упрощается и настройка билдов: из оружия теперь можно извлекать камни, чтобы свободно менять стиль игры. Дальний бой станет удобнее — базовые атаки будут тратить выносливость, а не концентрацию. Также ослабят урон от падений и доработают боевой баланс.

Дополнительно обещают уменьшение случайности лута, новые квесты, зоны и иконки под сундуками.