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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 416 оценок

No Rest for the Wicked станет доступнее - крупный патч упростит геймплей

butcher69 butcher69

Студия Moon готовит масштабный Patch 1 для No Rest for the Wicked, который выйдет сразу после четвёртого хотфикса. Главные цели обновления — сделать игру дружелюбнее для новичков и комфортнее для всех игроков.

Появятся уровни сложности мира: это позволит новичкам наслаждаться историей без чрезмерного стресса, а ветеранам — сохранить вызов. Также добавят свободную телепортацию между активированными точками.

Руны ждёт переработка: базовая лечебная будет доступна сразу, а у Элеоноры можно будет закрепить до четырёх рун независимо от оружия. Улучшат и управление — карта будет открываться одним нажатием, а жесты — удержанием кнопки на геймпаде.

Упрощается и настройка билдов: из оружия теперь можно извлекать камни, чтобы свободно менять стиль игры. Дальний бой станет удобнее — базовые атаки будут тратить выносливость, а не концентрацию. Также ослабят урон от падений и доработают боевой баланс.

Дополнительно обещают уменьшение случайности лута, новые квесты, зоны и иконки под сундуками.

5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Alex40001

оценочки наныли. "мы самостоятельная студия!" "буху буху они нас обижают ставят негативные отзывы мы обанкротимся буху буху"

2
Haranis

причина тряски

Whiskey_40Vol

Купил, поиграл, визуал-мое почтение, красивая игра, интересная, управление немного кривоватое на клавамыши, но привыкнуть можно.

1
ScandalousVaclav

К ней определенно нужен джойстик, много где нужно двигаться наискосок по тонкой доске(бревну), на клаве будешь падать постоянно. А еще есть серии прыжков в нужные места, там и джойстиком не всегда попадаешь, а упал и опять заново мучься.

ScandalousVaclav

Игра во всём отличная,Но. Но как только я уперся в максимальный 30й уровень, весь интерес как ветром сдуло. Какой же ч(М)удак это придумал впервые и теперь это в половине игр.

Лицо со шрамом

Это не полная игра всё таки, они изначально сообщали что будут долго ее делать , всё рисуется вручную.