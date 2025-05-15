No Rest for the Wicked станет доступнее - крупный патч упростит геймплей

Студия Moon готовит масштабный Patch 1 для No Rest for the Wicked, который выйдет сразу после четвёртого хотфикса. Главные цели обновления — сделать игру дружелюбнее для новичков и комфортнее для всех игроков.
Появятся уровни сложности мира: это позволит новичкам наслаждаться историей без чрезмерного стресса, а ветеранам — сохранить вызов. Также добавят свободную телепортацию между активированными точками.
Руны ждёт переработка: базовая лечебная будет доступна сразу, а у Элеоноры можно будет закрепить до четырёх рун независимо от оружия. Улучшат и управление — карта будет открываться одним нажатием, а жесты — удержанием кнопки на геймпаде.
Упрощается и настройка билдов: из оружия теперь можно извлекать камни, чтобы свободно менять стиль игры. Дальний бой станет удобнее — базовые атаки будут тратить выносливость, а не концентрацию. Также ослабят урон от падений и доработают боевой баланс.
Дополнительно обещают уменьшение случайности лута, новые квесты, зоны и иконки под сундуками.
оценочки наныли. "мы самостоятельная студия!" "буху буху они нас обижают ставят негативные отзывы мы обанкротимся буху буху"
причина тряски
Купил, поиграл, визуал-мое почтение, красивая игра, интересная, управление немного кривоватое на клавамыши, но привыкнуть можно.
К ней определенно нужен джойстик, много где нужно двигаться наискосок по тонкой доске(бревну), на клаве будешь падать постоянно. А еще есть серии прыжков в нужные места, там и джойстиком не всегда попадаешь, а упал и опять заново мучься.
Игра во всём отличная,Но. Но как только я уперся в максимальный 30й уровень, весь интерес как ветром сдуло. Какой же ч(М)удак это придумал впервые и теперь это в половине игр.
Это не полная игра всё таки, они изначально сообщали что будут долго ее делать , всё рисуется вручную.