Презентация No Rest for the Wicked от создателей Ori состоится 1 марта, игра выйдет в раннем доступе в Steam уже скоро

Издательство Private Division официально объявило о том, что 1 марта Moon Studios планируют провести презентацию Wicked Inside, в рамках которой поделятся новыми материалами и подробностями игры No Rest for the Wicked, которая была анонсирована на The Game Awards 2023. Игра выйдет в раннем доступе в Steam уже в первом квартале текущего года, а полноценный релиз игры состоится немного позднее в этом году.

Действие игры разворачивается в вымышленном средневековом мире, охваченном хаосом. После смерти короля на трон восходит его надменный сын, а по земле ползёт смертоносная чума под названием Мор. Церковники во главе с безжалостной Матригаль Селиной видят в этом божественный знак и пытаются использовать бедствие в своих интересах.

No Rest for the Wicked представляет из себя сюжетную изометрическую ARPG-игру, так же у игры будет многопользовательский режим. Игру разрабатывает Moon Studios, которая создала дилогию Ori. No Rest for the Wicked выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2024-м году.