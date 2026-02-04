ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.1 533 оценки

Продажи No Rest for the Wicked превысили 1,5 миллиона копий

monk70 monk70

Разработчик Moon Studios объявил, что версия No Rest for the Wicked в раннем доступе продана тиражом более 1,5 миллиона копий. Эта цифра на 500 тыс. копий больше, чем по состоянию на 15 января 2026 года.

Прошло всего 15 дней с момента нашего объявления о миллионе проданных копий, и мы невероятно рады сообщить небольшую поправку: мы достигли отметки в 1,5 МИЛЛИОНА проданных копий! Спасибо всем, вы сыграли огромную роль в этом.

No Rest for the Wicked вышла в раннем доступе для ПК в Steam в апреле 2024 года. Полная версия игры также выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

19
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Артур Деменко
TheLokich

Ну у игры просто бомбезная стилистика, а когда еще следущим обновлением введут классы и типо скиллов ветки будет вынос мозга.

Alex40001

так это минус ори 15кк копий продано

Serj77777

Игра выглядит и играется великолепно,можно выбрать сложность,не стоит пропускать такую красоту.)