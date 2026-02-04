Продажи No Rest for the Wicked превысили 1,5 миллиона копий

Разработчик Moon Studios объявил, что версия No Rest for the Wicked в раннем доступе продана тиражом более 1,5 миллиона копий. Эта цифра на 500 тыс. копий больше, чем по состоянию на 15 января 2026 года.
Прошло всего 15 дней с момента нашего объявления о миллионе проданных копий, и мы невероятно рады сообщить небольшую поправку: мы достигли отметки в 1,5 МИЛЛИОНА проданных копий! Спасибо всем, вы сыграли огромную роль в этом.
No Rest for the Wicked вышла в раннем доступе для ПК в Steam в апреле 2024 года. Полная версия игры также выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Ну у игры просто бомбезная стилистика, а когда еще следущим обновлением введут классы и типо скиллов ветки будет вынос мозга.
так это минус ори 15кк копий продано
Игра выглядит и играется великолепно,можно выбрать сложность,не стоит пропускать такую красоту.)