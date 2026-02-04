Продажи No Rest for the Wicked превысили 1,5 миллиона копий

Разработчик Moon Studios объявил, что версия No Rest for the Wicked в раннем доступе продана тиражом более 1,5 миллиона копий. Эта цифра на 500 тыс. копий больше, чем по состоянию на 15 января 2026 года.

Прошло всего 15 дней с момента нашего объявления о миллионе проданных копий, и мы невероятно рады сообщить небольшую поправку: мы достигли отметки в 1,5 МИЛЛИОНА проданных копий! Спасибо всем, вы сыграли огромную роль в этом.

No Rest for the Wicked вышла в раннем доступе для ПК в Steam в апреле 2024 года. Полная версия игры также выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.