Разработчики No Rest for the Wicked представили новую систему классов и улучшения для версии 1.0

Moon Studios — создатели экшен-RPG в духе Souls-игр No Rest for the Wicked, а также высоко оценённых критиками проектов Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps, — выпустила новый эпизод серии видеороликов «Wicked Inside».
В этом выпуске разработчики делятся подробностями о совершенно новой системе классов, которая значительно расширяет боевые возможности и варианты развития персонажа для тех, кто исследует остров Изола-Сакра (Isola Sacra). Также представлены новые фракции, к которым могут присоединиться игроки, чтобы взглянуть на Изолу-Сакру под другим углом, и ряд других улучшений, совершенствующих ключевые элементы жанра ARPG. В настоящее время No Rest for the Wicked доступна в раннем доступе в Steam (ПК) и насчитывает более 2 миллионов игроков; полноценный релиз версии 1.0 на ПК и PlayStation 5 запланирован на март 2027 года.
- Новая система классов: Прежняя система характеристик, которая зачастую ограничивала игроков определёнными стилями игры, ушла в прошлое. Теперь класс персонажа определяется выбранным оружием — всего доступно 24 варианта, при этом особенности одного класса можно переносить в другой. Вас ждут электрические копья, обрушивающиеся на врагов подобно стрелам; скрытные приёмы, позволяющие завершить бой ещё до его начала; а также создание уникальных комбинаций, объединяющих лучшие черты разных классов для достижения поистине разрушительного эффекта. Благодаря 362 способностям, распределённым между 24 классами, игроки получают огромное количество вариантов настройки, а выбор оружия открывает ещё больше возможностей.
- Фракции: Пройдите путь от новобранца до вершины иерархии в одной из шести фракций Изолы-Сакры — например, вступите в ряды ассасинов из «Отсечённой руки» (Severed Hand), рыцарской «Стражи Сакрамента» (Sacrament Guard) или таинственных «Безмолвных» (Unspoken). Каждая фракция предлагает собственную уникальную цепочку заданий, особые способности, эксклюзивных торговцев и другие сюрпризы.
- Ядра Серимов (Cerim Cores): Если система классов определяет стиль боя, то «Ядра Серимов» отвечают за выживаемость персонажа. Они варьируются от простых улучшений — таких как повышение запаса здоровья, выносливости или концентрации — до более необычных эффектов: например, «Дикость» (Feral) увеличивает скорость атаки, а «Багровое ядро» (Crimson) наделяет способностью похищать здоровье у врагов. Это увлекательная механика, основанная на балансе риска и награды: если суммарная мощь установленных ядер превышает допустимый предел, персонаж начинает получать повышенный урон от любых атак.
- Версия 1.0 практически удвоит объем контента в игре: появятся новые зоны для исследования, совершенно новые фракции врагов и боссы, будет доработана система добычи (лута) и боевая механика, внесены улучшения для комфортной игры, а также — что немаловажно — обеспечена максимально плавная работа игры на консоли PlayStation 5.