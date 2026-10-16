Разработчики No Rest for the Wicked представили новую систему классов и улучшения для версии 1.0

Moon Studios — создатели экшен-RPG в духе Souls-игр No Rest for the Wicked, а также высоко оценённых критиками проектов Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps, — выпустила новый эпизод серии видеороликов «Wicked Inside».

В этом выпуске разработчики делятся подробностями о совершенно новой системе классов, которая значительно расширяет боевые возможности и варианты развития персонажа для тех, кто исследует остров Изола-Сакра (Isola Sacra). Также представлены новые фракции, к которым могут присоединиться игроки, чтобы взглянуть на Изолу-Сакру под другим углом, и ряд других улучшений, совершенствующих ключевые элементы жанра ARPG. В настоящее время No Rest for the Wicked доступна в раннем доступе в Steam (ПК) и насчитывает более 2 миллионов игроков; полноценный релиз версии 1.0 на ПК и PlayStation 5 запланирован на март 2027 года.