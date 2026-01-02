Руководитель Moon Studios обвинил экс-менеджмент Blizzard в "непоправимом ущербе" Diablo

В конце 2025 года в соцсетях разгорелся громкий конфликт между главой Moon Studios Томасом Малером, отвечающим за разработку экшен-RPG No Rest for the Wicked, и бывшим президентом Blizzard Майком Ибаррой. Поводом стала критика культовой серии Diablo и методов её развития в последние годы.

Всё началось с провокационного сообщения Малера, в котором он заявил, что «выглядеть хорошо» можно в Diablo 4 или Path of Exile 2, а вот настоящий скилл якобы проявляется только в No Rest for the Wicked. Комментарий вызвал волну обсуждений и ответ бывшего руководителя Blizzard Майка Ибарра, который призвал разработчика не принижать другие игры ради продвижения собственной.

Однако на этом перепалка не закончилась. Малер перешёл к жёстким обвинениям, заявив, что под прежним руководством Diablo утратила своё лицо и превратилась в «машину микротранзакций». В качестве примера он привёл скандальный набор с внутриигровой валютой, где косметический предмет фактически обходился игрокам в десятки долларов. По его словам, именно такие решения нанесли серии «непоправимый урон».

Бывший глава Blizzard не остался в стороне и ответил ещё резче, посоветовав Малеру сосредоточиться на собственной игре. В одном из сообщений он подчеркнул, что больше не нуждается в работе, в отличие от оппонента, и намекнул, что подобные публичные выпады могут отпугнуть будущих партнёров студии.

В ответ руководитель Moon Studios напомнил, что его команда независима и не зависит от издателей, а сам он занимается разработкой игр не из-за необходимости, а по призванию. Он также отметил, что «золотые парашюты» после увольнений в корпорациях вряд ли являются поводом для гордости.