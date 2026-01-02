Руководитель Moon Studios обвинил экс-менеджмент Blizzard в "непоправимом ущербе" Diablo

В конце 2025 года в соцсетях разгорелся громкий конфликт между главой Moon Studios Томасом Малером, отвечающим за разработку экшен-RPG No Rest for the Wicked, и бывшим президентом Blizzard Майком Ибаррой. Поводом стала критика культовой серии Diablo и методов её развития в последние годы.
Всё началось с провокационного сообщения Малера, в котором он заявил, что «выглядеть хорошо» можно в Diablo 4 или Path of Exile 2, а вот настоящий скилл якобы проявляется только в No Rest for the Wicked. Комментарий вызвал волну обсуждений и ответ бывшего руководителя Blizzard Майка Ибарра, который призвал разработчика не принижать другие игры ради продвижения собственной.
Однако на этом перепалка не закончилась. Малер перешёл к жёстким обвинениям, заявив, что под прежним руководством Diablo утратила своё лицо и превратилась в «машину микротранзакций». В качестве примера он привёл скандальный набор с внутриигровой валютой, где косметический предмет фактически обходился игрокам в десятки долларов. По его словам, именно такие решения нанесли серии «непоправимый урон».
Бывший глава Blizzard не остался в стороне и ответил ещё резче, посоветовав Малеру сосредоточиться на собственной игре. В одном из сообщений он подчеркнул, что больше не нуждается в работе, в отличие от оппонента, и намекнул, что подобные публичные выпады могут отпугнуть будущих партнёров студии.
В ответ руководитель Moon Studios напомнил, что его команда независима и не зависит от издателей, а сам он занимается разработкой игр не из-за необходимости, а по призванию. Он также отметил, что «золотые парашюты» после увольнений в корпорациях вряд ли являются поводом для гордости.
Да близы все франшизы просрали , скатились хуже некуда , А нынешнее руководство топит компанию еще хлеще предыдущих руководителей
А вот игра No Rest for the Wicked на релизе сможет побороться за звание игры года
А знатро он потроллил их перед концом года, хорошо напомнил о их мерзости.
Одно дело слушать что говорит именно разработчик игры, другое дело директор который тупо считал деньги. Конечно со стороны Малер поступил не красиво, будто не с чего, аналог критических дней, с другой стороны что он не так сказал? А на счёт скила.... Ну в Пое2 всё и решает билд, и знание механики босса, в No Rest for the Wicked совсем другая механика к которой так же надо привыкнуть, но да, скил там нужен. А жадность Близов давно не миф.
Скилл в NRFTW? Забавненько 😌
Однако человек дело говорит. Даже без учета обилия микротранзакций, "Immortal" и "IV" - это не Diablo, а не более чем плохая пародия на Grim Dawn. Ну а от самой Blizzard, уже давно остался лишь только логотип.