"Слишком дорого": создатель No Rest for the Wicked объяснил, почему в эксклюзивах больше нет смысла

Все началось с комментария нынешнего главы подразделения Xbox, Сары Бонд. Она заявила, что эксклюзивные игры — это устаревшая идея, как в случае с играми, выпускаемыми только для определенной консоли, так и с играми для ПК, доступными только в одном цифровом магазине. Она подчеркнула, что самые популярные игры в мире, такие как Fortnite, Roblox или серия Call of Duty, доступны на максимально возможном количестве платформ.
Большинство геймеров раскритиковали это заявление, но с Сарой Бонд согласился Томас Малер, глава Moon Studios, создавшей No Rest for the Wicked и серию Ori. По его мнению, создание эксклюзивов больше не имеет смысла для большинства разработчиков по причине финансовых вопросов, в частности быстро растущих бюджетов.
Как объясняет Малер, в прошлом все было иначе, так как создавать игры было гораздо дешевле. Так, Grand Theft Auto 3 дебютировала в качестве временного эксклюзива для PS2 и разошлась тиражом в пять миллионов копий, став хитом того времени. В наши дни такие результаты были бы недостаточны для многих ААА-тайтлов. Как результат, даже Sony стала портировать почти все свои проекты на ПК.
По мнению Малера, студии, принадлежащие производителям консолей, потеряли многих известных разработчиков именно из-за эксклюзивов, поскольку те не хотели соглашаться на непомерно высокие показатели продаж, не имея возможности выпустить игру на максимально возможном количестве платформ. Исключением, по мнению главы Moon Studios, стала Nintendo, поскольку ее бизнес вертикально интегрирован, и консоли этой компании покупают фактически только для ее игр, что не скажешь о Sony или Microsoft.
Пусть это объяснит, клоун https://www.playground.ru/pokemon_legends_z_a/news/za_nedelyu_posle_zapuska_novoj_igry_pokemon_legends_z_a_prodano_5_8_millionov_kopij-1799864
Чукча не читатель? - "Исключением, по мнению главы Moon Studios, стала Nintendo"
Читать статью не пробовал? 🤡
Всего то 25 лет понадобилось, чтобы понять очевидное. // Александр Ковалёв
Какие 25 лет? Что очевидное? Раньше игры были экзами потому что было тупо проще под 1 консоль сразу по фасту за дешево собрать и все. Сейчас что под консоли что под пк собрать игру одинаково сложно.
Это логично, рынок пересыщен и мало кто будет покупать консоль именно ради парочки эксклюзивов. Но приводить в пример онлайн игры у которых задача максимальный охват... говорит о том что глава подразделения Xbox не разбирается в играх.
На консоли как раз воняют из-за того что на них нет сейчас эксклюзивов.
На старых есть)
И первоначальный смысл консолей, это играть в игры дешевле чем на пк полностью обнулился после повышения цен у Майков. В сумме от новостей впечатление что там всё руководство обкурено в хлам, что они хотят делать совершенно не понятно.
Настоящие эксклюзивы остались только у Nintendo, по-сути. Эпоха других консолей прошла, в этом плане. Сейчас делается ставка на мультиплатформенность
Не создавший, а выпустивший огрызок за фуллпрас в вечный ранний доступ. С*ка.
"С 2011 года издателем игр Moon Studios выступает Microsoft Game Studios." Тут как бы всё уже объясняет, но всё же.
Те игры, что Бонд перечислила, это игры сервисы. Естественно для них важно быть везде и доить людей, как можно дольше на микро транзакциях. Но есть разная конкуренция.
Вот берем фортнайт, окей, выходит на всех платформах, но игры нет в стиме, потому что форточка, является тем магнитом, что притягивает игроков в Epic Games на ПК. У них конкуренция со стимом, а могли бы на ПК куда больше заполучить игроков.
Делаю вывод, что майкрософт проиграла борьбу за консоли, раз они так говорят, но хотят сохранить лицо. "Это не мы об*срались, это эффективность эксклюзивов нулевая и не имеет смысла." И где-то в этот момент руководство сони поржали.
Игры от сони могут быть на ПК, потому что ПК не конкурент в консольной войне. Все их эксклюзивы не сыскали бешенной популярности на ПК, но когда человек будет выбирать консоль, он вспомнит в первую очередь о эксклюзивах.
Дайте угадаю, это большинство состояло из сонибоев?