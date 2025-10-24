"Слишком дорого": создатель No Rest for the Wicked объяснил, почему в эксклюзивах больше нет смысла

Все началось с комментария нынешнего главы подразделения Xbox, Сары Бонд. Она заявила, что эксклюзивные игры — это устаревшая идея, как в случае с играми, выпускаемыми только для определенной консоли, так и с играми для ПК, доступными только в одном цифровом магазине. Она подчеркнула, что самые популярные игры в мире, такие как Fortnite, Roblox или серия Call of Duty, доступны на максимально возможном количестве платформ.

Большинство геймеров раскритиковали это заявление, но с Сарой Бонд согласился Томас Малер, глава Moon Studios, создавшей No Rest for the Wicked и серию Ori. По его мнению, создание эксклюзивов больше не имеет смысла для большинства разработчиков по причине финансовых вопросов, в частности быстро растущих бюджетов.

Как объясняет Малер, в прошлом все было иначе, так как создавать игры было гораздо дешевле. Так, Grand Theft Auto 3 дебютировала в качестве временного эксклюзива для PS2 и разошлась тиражом в пять миллионов копий, став хитом того времени. В наши дни такие результаты были бы недостаточны для многих ААА-тайтлов. Как результат, даже Sony стала портировать почти все свои проекты на ПК.

По мнению Малера, студии, принадлежащие производителям консолей, потеряли многих известных разработчиков именно из-за эксклюзивов, поскольку те не хотели соглашаться на непомерно высокие показатели продаж, не имея возможности выпустить игру на максимально возможном количестве платформ. Исключением, по мнению главы Moon Studios, стала Nintendo, поскольку ее бизнес вертикально интегрирован, и консоли этой компании покупают фактически только для ее игр, что не скажешь о Sony или Microsoft.