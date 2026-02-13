Создатель No Rest for the Wicked: "Если в наших играх появятся микротранзакции, можете смело пнуть меня по яйцам"

Cооснователь студии Moon Studios и директор No Rest for the Wicked Томас Малер давно известен своими провокационными сообщениями, но его новый перформанс побил все рекорды. На этот раз он сделал громкое заявление в своем аккаунте в X, пообещав, что если в играх студии когда-нибудь появятся микротранзакции или боевые пропуски, фанаты имеют полное право пнуть его между ног.
Если мы когда-нибудь добавим в наши игры микротранзакции или боевой пропуск, можете смело подойти ко мне и пнуть меня по яйцам, как напоминание о том, что не стоит переходить на темную сторону.
Разработчик также добавил, что отношения между создателями игр и игроками должны строиться на честности, а разработчик, по его мнению, является "слугой народа". Он раскритиковал современную практику "доения" игроков ради выгоды, упомянув печально известную лошадиную броню (отсылка к платному DLC в The Elder Scrolls IV: Oblivion, ставшему мемом).
Любой разработчик, который до сих пор продает конскую броню или позволяет испортить дизайн своей игры, чтобы выжать из людей каждую копейку, явно не понял намека. Времена изменились: жадность - это плохо. В итоге Гордон Гекко попал в тюрьму.
No Rest for the Wicked вышла в раннем доступе Steam в 2024 году. Релиз полной версии игры на PC, Xbox Series X и PS5 ожидается в недалеком будущем.
я бы свои яйца макнул в ротик этой девочки
Смело. На ножик напорешься и нечего макать будет.
Да ты ее закончи выпускать по яйцам тебя за это долгострой
Запомним.
Слуга народа который согласно расследованию VentureBeat превратил студию в токсичный лагерь с унижениями и кранчами теперь пытается купить индульгенцию дешевым популизмом про броню для лошади. Продавать забагованный кусок кода в раннем доступе за 40 баксов это буквально худшая форма монетизации где игроки вместо зарплаты тестера платят свои деньги за привилегию искать баги в его неоптимизированном куске софта так что Малер просто нашел способ доить хомячков еще до релиза прикрываясь борьбой с микротранзакциями которых там и так быть не должно.
В вашей игре уже есть бесконечное допиливание после "релиза", как вы сами говорите. Вас уже нужно хорошенько пнуть.
Ок мужик, как только сломаешься моя монтировочка прилетит тебе по Фаберже ))
если они там и вправду есть 😆😆
не первый и не последний балабол
Ранний доступ и есть микротранзакция. Продает микрочасть игры за 40 баксов. Сказочный персонаж.