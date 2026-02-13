Создатель No Rest for the Wicked: "Если в наших играх появятся микротранзакции, можете смело пнуть меня по яйцам"

Cооснователь студии Moon Studios и директор No Rest for the Wicked Томас Малер давно известен своими провокационными сообщениями, но его новый перформанс побил все рекорды. На этот раз он сделал громкое заявление в своем аккаунте в X, пообещав, что если в играх студии когда-нибудь появятся микротранзакции или боевые пропуски, фанаты имеют полное право пнуть его между ног.

Если мы когда-нибудь добавим в наши игры микротранзакции или боевой пропуск, можете смело подойти ко мне и пнуть меня по яйцам, как напоминание о том, что не стоит переходить на темную сторону.

Разработчик также добавил, что отношения между создателями игр и игроками должны строиться на честности, а разработчик, по его мнению, является "слугой народа". Он раскритиковал современную практику "доения" игроков ради выгоды, упомянув печально известную лошадиную броню (отсылка к платному DLC в The Elder Scrolls IV: Oblivion, ставшему мемом).

Любой разработчик, который до сих пор продает конскую броню или позволяет испортить дизайн своей игры, чтобы выжать из людей каждую копейку, явно не понял намека. Времена изменились: жадность - это плохо. В итоге Гордон Гекко попал в тюрьму.

No Rest for the Wicked вышла в раннем доступе Steam в 2024 году. Релиз полной версии игры на PC, Xbox Series X и PS5 ожидается в недалеком будущем.