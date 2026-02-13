ЧАТ ИГРЫ
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.1 544 оценки

Создатель No Rest for the Wicked: "Если в наших играх появятся микротранзакции, можете смело пнуть меня по яйцам"

2BLaraSex 2BLaraSex

Cооснователь студии Moon Studios и директор No Rest for the Wicked Томас Малер давно известен своими провокационными сообщениями, но его новый перформанс побил все рекорды. На этот раз он сделал громкое заявление в своем аккаунте в X, пообещав, что если в играх студии когда-нибудь появятся микротранзакции или боевые пропуски, фанаты имеют полное право пнуть его между ног.

Если мы когда-нибудь добавим в наши игры микротранзакции или боевой пропуск, можете смело подойти ко мне и пнуть меня по яйцам, как напоминание о том, что не стоит переходить на темную сторону.

Разработчик также добавил, что отношения между создателями игр и игроками должны строиться на честности, а разработчик, по его мнению, является "слугой народа". Он раскритиковал современную практику "доения" игроков ради выгоды, упомянув печально известную лошадиную броню (отсылка к платному DLC в The Elder Scrolls IV: Oblivion, ставшему мемом).

Любой разработчик, который до сих пор продает конскую броню или позволяет испортить дизайн своей игры, чтобы выжать из людей каждую копейку, явно не понял намека. Времена изменились: жадность - это плохо. В итоге Гордон Гекко попал в тюрьму.

No Rest for the Wicked вышла в раннем доступе Steam в 2024 году. Релиз полной версии игры на PC, Xbox Series X и PS5 ожидается в недалеком будущем.

Комментарии:  10
dmbarar

я бы свои яйца макнул в ротик этой девочки

ant 36436

Смело. На ножик напорешься и нечего макать будет.

dmitrii-apollo

Да ты ее закончи выпускать по яйцам тебя за это долгострой

QuerulousLytton

Запомним.

Gridon

Слуга народа который согласно расследованию VentureBeat превратил студию в токсичный лагерь с унижениями и кранчами теперь пытается купить индульгенцию дешевым популизмом про броню для лошади. Продавать забагованный кусок кода в раннем доступе за 40 баксов это буквально худшая форма монетизации где игроки вместо зарплаты тестера платят свои деньги за привилегию искать баги в его неоптимизированном куске софта так что Малер просто нашел способ доить хомячков еще до релиза прикрываясь борьбой с микротранзакциями которых там и так быть не должно.

Кей Овальд

В вашей игре уже есть бесконечное допиливание после "релиза", как вы сами говорите. Вас уже нужно хорошенько пнуть.

Neko-Aheron

Ок мужик, как только сломаешься моя монтировочка прилетит тебе по Фаберже ))

dirty bat

если они там и вправду есть 😆😆

Властелин Сосцов

не первый и не последний балабол

tarantoga

Ранний доступ и есть микротранзакция. Продает микрочасть игры за 40 баксов. Сказочный персонаж.