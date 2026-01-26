Создатель No Rest for the Wicked хочет создать нечто большее, чем шедевр

Огромное обновление, бесплатные выходные и акция сделали No Rest for the Wicked более популярной, чем когда-либо прежде. График активности в Steam достиг нового пика, что очень порадовало создателя игры, который, кстати, сделал амбициозное заявление.
Президент компании Томас Малер заявил, что «его цель — не только создать шедевральную игру, но и платформу». NRftW с самого начала задумывалась как «игра на долгие годы», чему будет способствовать уже созданный прочный фундамент.
Разработчики, вероятно, поймут это лучше, чем игроки, но это меня больше всего волнует. No Rest for the Wicked это буквально фундамент, который мы построили.
Он пояснил, что после выпуска патча Breach Refined он занялся прототипированием режима выживания, который отключал кампанию. Благодаря упомянутому фундаменту, он сразу же содержал хорошо выполненные элементы, характерные для типичных игр этого жанра. В свою очередь, благодаря обновлению Crucible Малер уверен, что может «одним движением создать один из лучших roguelite и survivor-опытов на рынке».
Кроме того, создатель обратил внимание на огромное разнообразие NRftW — игра содержит, например, элементы в стиле Stardew Valley или Harvest Moon, которые «должны привлечь даже поклонников уютных игр». В то же время система классов не должна попадать в типичную для системы ловушку «через 20 часов получите 0,2% силы». Он также выделил PvP, которое благодаря боевой системе «обещает быть совершенно безумным».
В настоящее время мы полностью сосредоточены на доработке версии 1.0, используя ранний доступ аналогично Larian, чтобы быть уверенными, что когда мы закончим, мы предоставим уникальную игру, которая встречается раз в поколение.
Видно, что Малер возлагает на No Rest for the Wicked огромные надежды. Остается только надеяться, что ему удастся реализовать свои планы, и мы действительно получим «шедевральную игру».
Что-то этот создатель в последнее время много себе позволяет говорить).При этом он уже почти 2 года игру всё никак из раннего доступа выпустить не могёт).Клоунада какая-то.
ну ты же позволяешь себе
Знаешь,есть такая поговорка:"Молчи,за умного сойдёшь".С тобой это не работает.К чему ты это высрал не ясно.Я хоть по теме пишу,а зачем ты рот открыл я хз.
ага. Ты вот не смог промолчать
То есть игра так и будет в раннем доступе ещё много лет, пока мистер Маллер будет воплощать в жизнь свои амбиции
Мне очень нравится игра, но как будто она задержалась в раннем доступе, очень долгие обновления.
У игры есть интересные механики и потенциал, но проблема что нпс все и гг - уроды, это некрасиво.
Но главная проблема - камера диаблоидов в соуллайке, очень неудобно как в боях, так и при исследовании.
Так что, шедевр не получится, просто неплохая индюшатина на разок.
Печально это слышать... Такая шикарная игра может "утонуть" в несбыточных амбициях...В ней и сейчас более,чем достаточно различных механик. Пора контентом заняться,регионами новыми,а не перегружать дальше игровой процесс!
https://steamdb.info/app/1371980/chartну да ну да пока бесплатная то неделя идет че бы не поговорить...
фига игру бустят халявщики, было только не давно 1.5к онлайна ( а понял, там кооп добавили )
Потому что никто не хочет покупать ранний доступ.)Который уже почти 2 года длится,что прям безумно долго для такой-то игры.А тут халява и разумеется народ нахлынет затестить.
это все херня, там кооп добавили, вот почему такой хайп, щас все играют в коопе
Я друга после бесплатного коопа смог прогреть на покупку. Так что бустанут они продажи после бесплатных выходных знатно.