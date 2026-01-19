Создатель No Rest for the Wicked предсказал конец эры point and click и неизбежные изменения для Diablo 5

Томас Малер, руководитель студии Moon Studios, известной по дилогии Ori и ролевому экшену No Rest for the Wicked, выступил с развернутым мнением касательно будущего жанра ARPG. Разработчик считает, что классическая схема управления с закликиванием врагов уходит в прошлое, и даже такие гиганты, как Diablo и Path of Exile, в своих следующих частях будут вынуждены эволюционировать.

Малер провел параллель с переходом видеоигр в трехмерное пространство. Он отметил, что Super Mario 64 никогда бы не появился, если бы Сигэру Миямото решил и дальше делать двухмерные платформеры только из-за их прежнего успеха. По мнению главы Moon Studios, жанру ролевых экшенов сейчас не хватает именно такой смелости. Он утверждает, что Path of Exile 2 и Diablo 4 базируются на устаревшем фундаменте, где игрок просто указывает цель и нажимает кнопку, а результат зависит исключительно от характеристик персонажа и математических расчетов на сервере.

В своих рассуждениях Малер подчеркнул, что в девяностых и начале двухтысячных разработчики были ограничены техническими возможностями, поэтому схема point and click была оправдана. Однако сейчас, когда технологии позволяют создавать сложные анимации и использовать сетевой код с предсказанием действий, сохранение старых механик является тормозящим фактором. В современных играх вроде No Rest for the Wicked, Monster Hunter или проектов в духе Dark Souls боевая система строится на физике, таймингах и позиционировании, а не на абстрактных таблицах с уроном.

Разработчик убежден, что игроки хотят чувствовать вес оружия и реальный контроль над персонажем. В нынешних популярных изометрических RPG анимация атаки зачастую выглядит одинаково вне зависимости от происходящего, а победа определяется тем, насколько грамотно собран билд и пассивные навыки. Малер называет такой подход сражением через посредника, где отсутствует напряжение и необходимость принимать мгновенные решения.

Именно поэтому, по словам автора No Rest for the Wicked, индустрия неизбежно придет к отказу от устаревшей схемы. Малер уверен, что у условных Diablo 5 и Path of Exile 3 просто не будет выбора, кроме как внедрить боевую систему с прямым управлением и зависимостью от скилла игрока, а не только от экипировки. Он считает, что жанр должен развиваться вглубь, предлагая новые ощущения от геймплея, а не просто расширяться вширь за счет добавления новых фильтров лута и модификаторов.

Несмотря на категоричность заявлений Малера, сообщество геймеров пока воспринимает подобные прогнозы со скепсисом. На данный момент классические представители жанра удерживают огромную аудиторию, которой нравится медитативный процесс уничтожения монстров через point and click, в то время как проект Moon Studios все еще находится в стадии активной доработки и поиска своей ниши.